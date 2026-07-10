없어서 못 판다는 ‘홀란 머리끈’, 한국서 시작된 브랜드였다

2026 북중미 월드컵에서 노르웨이를 사상 첫 8강으로 이끈 ‘괴물 공격수’ 엘링 홀란(26)이 경기마다 착용하는 머리끈이 한국에서 시작된 브랜드인 것으로 알려지며 관심을 모으고 있다.

패션업계에 따르면 홀란은 노르웨이 헤어 액세서리 브랜드 ‘크네키(KKNEKKI)’의 머리끈을 경기마다 유니폼 색상에 맞춰 착용하고 있다. 지난 브라질과의 16강전에서는 붉은색, 코트디부아르전과 세네갈전에서는 각각 흰색과 검은색 머리끈을 착용했다. 소속팀 맨체스터 시티에서는 하늘색 유니폼에 맞춘 제품을 주로 사용한다.

엘링 홀란. 연합뉴스

눈길을 끄는 점은 크네키의 시작이 한국이라는 사실이다. 브랜드는 공식 홈페이지를 통해 1987년 한국에서 출발했다고 소개하고 있으며, 브랜드명 역시 ‘끈’을 뜻하는 경상도 방언 ‘끄네끼’에서 유래했다고 설명한다. 이후 2015년 노르웨이 액세서리 기업 본데프(Bon Dep)가 브랜드를 인수하면서 글로벌 시장으로 사업을 확대했다.

현재 크네키는 전 세계 약 6000개 매장에서 판매되고 있으며, 700종이 넘는 색상과 패턴을 선보이고 있다. 제품은 1960년대 제작된 편직기로 60가닥 이상의 실을 촘촘히 엮어 제작하는 방식이 특징으로, 일반 머리끈보다 탄성이 오래 유지되고 쉽게 늘어나지 않는다는 평가다. 머리끈은 물론 팔찌처럼 착용하는 액세서리로도 활용된다.

홀란은 2024년 크네키에 직접 투자, 단순한 애용자를 넘어 브랜드의 투자자로도 참여했다. 월드컵 개막을 앞두고는 자신이 직접 선택한 색상으로 구성된 ‘홀란 에디션’도 선보였다.

월드컵 개막을 앞두고 홀란이 직접 선택한 색상으로 구성된 끄네끼의 ‘홀란 에디션’. 끄네키 공식 홈페이지 캡처

이 한정판은 노르웨이 대표팀과 맨체스터 시티 등 홀란이 착용하는 유니폼 색상에서 영감을 받아 제작됐으며, 각 제품에는 그의 이름이 새겨진 장식이 더해졌다. 출시 직후 축구 팬들의 관심이 몰리며 전량 품절됐고, 브랜드 측은 “한정판 제품인 만큼 재입고 계획은 없다”고 밝혔다.

홀란은 브랜드를 통해 “직접 제품을 사용해왔고 품질에 대한 신뢰가 있었기 때문에 투자하게 됐다”고 밝힌 바 있다. 크네키 역시 “홀란은 훈련과 경기 등 일상 속에서 꾸준히 제품을 착용하고 있으며, 그의 루틴의 일부가 됐다”고 전했다.

한편 노르웨이는 한국시간으로 12일 미국 마이애미에서 잉글랜드와 준결승 진출을 놓고 맞붙는다.

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