릴스만 1400만 뷰↑…6년 만에 부활한 '해투'에 쏠린 기대

KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'

KBS의 장수 예능 '해피투게더' 시리즈가 6년 만에 부활한다.

KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')는 10일 오후 8시 30분에 처음 방송된다. 새로워진 '해투'는 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이다. 단순한 노래 실력보다 '우리'만의 서사와 하모니가 심사 기준이라는 점에서 여타 음악 오디션과 차별점을 갖는다.

나이, 장르, 자격 제한 없이 혼자가 아니라면 인원수에 관계없이 누구나 지원 가능한 팀 기반 오디션으로, 그리웠던 가수 그룹은 물론 숨은 보석 같은 비연예인 팀까지 여러 게스트들의 이야기와 노래를 만나볼 수 있을 예정이다. 또한 파이널 무대 진출팀을 선발, 시청자들과 함께하는 특별한 공연을 선보인다.

'해투' 시리즈의 컴백은 시청자들에게 반가움을 안긴다. 지난 2001년 처음 론칭한 '해피투게더'는 '쟁반노래방'으로 유명했던 1기(2001~2005), '친구 찾기'를 내세운 2기 '해피투게더-프렌즈'(2005~2007), 토크쇼 포맷으로 가장 오랜 기간 방영했던 3기(2007~2018), 스타들을 직접 찾아가 이야기를 나누는 4기 '해피투게더 GO'(2018~2020) 등으로 포맷을 바꾸며 20년 동안 방영했다.

그러나 2020년 휴지기를 가진다고 말한 뒤 아쉬움 속에 4기가 종영했고, 오랜 기간 시청자들을 찾지 않았다. 이에 사람들의 기억 속에서 점점 잊혀져가던 '해피투게더'는 올해 부활 소식을 깜짝 공개해 주목 받았다. 더불어 토크쇼에 '오디션'이라는 새로운 요소가 추가된 콘텐츠를 선보인다고 해 기대감을 높였다.

여기에 MC들의 조합도 호기심을 더한다. '해투'는 '해피투게더'를 오랜 기간 지킨 MC 유재석을 중심으로 최근 영화 '왕과 사는 남자'로 '천만 감독' 반열에 오른 장항준, 오디션 전문 심시위원으로 유명한 가수 윤종신이 MC로 함께 한다. 특히 세 사람은 그간 여러 예능에서 '절친'임을 밝힌 만큼, 이들의 '케미'가 프로그램에도 묻어날지 관심이 모인다.

이 같은 시청자들의 관심은 릴스 조회수로 이어졌다. '해피투게더' 공식 SNS에 공개된 0회차 하이라이트 영상은 물론 10여 년 전의 영상, 챌린지 콘텐츠까지 주목 받으며 누적 조회수(6월 28일 집계 기준)가 약 1400만 뷰를 돌파했다. 특히 유재석, 장항준, 윤종신이 매주 챌린지를 통한 쌍방향 소통을 이어가면서 누리꾼들과 소통, '해피투게더' 본 방송에 대한 기대를 높이고 있다.

한편 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 10일 처음 오후 8시 30분 처음 방송된 뒤 매주 금요일 시청자들을 찾아간다

<뉴스1>

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