장맛비 멈추고 찌는듯한 무더위 시작…체감 최고 33도 이상

10일 찌는 듯한 무더위가 시작하겠다.



정체전선은 밤사이 경기와 강원 북부에 많은 비를 내리고 더 북상해 북한 쪽으로 넘어갔다. 이에 비는 점차 그치겠다.

장맛비가 내린 9일 서울 강남구 대치동에서 시민들이 우산을 쓰고 걸어가고 있다. 연합뉴스

충청·전북서부·전남서해안·경북중부내륙·경북북부내륙은 이날 오전, 수도권·강원·제주는 낮까지 비가 오다가 멎을 것으로 예상된다.



이날 오전 5시 기준 예상 추가 강수량은 강원북부내륙 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 수도권·서해5도·강원중부내륙·강원남부내륙·강원산지 5∼40㎜(경기북부내륙 많은 곳 60㎜ 이상), 충청 5∼20㎜, 전북서부·제주산지 5∼10㎜, 강원동해안 5㎜ 안팎, 전남서해안·경북중부내륙·경북북부내륙·제주(산지 제외) 5㎜ 미만이다.



장맛비가 멈춘 이후에도 오후 경기북부·남동부, 강원내륙·산지, 충청, 전북북부내륙, 경남서부내륙 등에 5∼40㎜(경남서부내륙은 5∼20㎜) 소나기가 올 때가 있겠다.



대기 하층으로 고온다습한 공기가 지속해서 유입되는 가운데 중부지방이 북태평양고기압 서쪽 가장자리에 놓이면서 대기 상층에서 공기가 밖으로 빠져나가는 발산 현상이 나타나 상승류가 발생, 소나기 구름대가 발달하겠다.

전국적으로 장맛비가 내리는 9일 서울 관악구 신대방역 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 재촉하고 있다.

이날부터 당분간 대기 중하층엔 북태평양고기압, 상층엔 티베트고기압이 자리해 이중으로 우리나라를 덮고 있으면서 무더위가 이어지겠다.



대부분 지역 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠으며, 습도를 반영한 체감온도는 31도 안팎, 폭염특보가 내려진 지역에선 33도 이상까지 치솟겠다.



현재 폭염특보가 내려진 지역은 전남남부와 영남, 제주 등인데, 점차 다른 지역에도 특보가 발령될 것으로 예상된다.



고온다습해 밤에도 기온이 내려가지 않아 열대야도 이어지겠다.



경북 경산·포항·경주중북부와 제주동부엔 열대야주의보가 내려진 상태다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 25.2도, 인천 25.6도, 대전 26.8도, 광주 27.2도, 대구 28.6도, 울산 26.5도, 부산 27.7도다.



낮 최고기온은 28∼34도일 것으로 예상된다.



제주해안과 남해안에 당분간 너울이 유입되겠다.



갯바위나 방파제를 넘어 들이칠 정도로 높은 물결이 해안으로 강하게 밀려오겠으니 해안엔 되도록 가지 말아야 한다.

<연합>

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