김지민, 평생 남은 차별의 상처…"남동생이 다 가져가"

이호선과 김지민이 어린 시절 겪은 아들·딸 차별의 기억을 털어놓는다.

11일 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 28회에서는 '혐오를 부르는 차별'을 주제로, 일상 속 차별이 남긴 혐오와 상처, 이를 극복하는 현실적인 해법을 함께 나눈다.

'이호선의 사이다'. SBS Plus 제공

이날 김지민은 "교수님은 살면서 차별받아 보신 적 있느냐"고 묻는다.

이호선은 "왜 없겠냐. 우리 엄마가 말이다. 할 말이 정말 많다"고 답한다.

이어 "오빠가 있는데 몸이 약했다. 반대로 나는 몸이 너무 좋았다"며 "어려웠던 시절에는 냉장고가 없는 집이 많았고, 우리 집도 마찬가지였다"고 덧붙인다.

그러면서 어느 날 냉장고를 산 옆집에서 한여름에 시원하게 먹으라고 얼음을 건네줬는데, 엄마가 오빠 오면 주겠다며 장롱 위에 올려놨다고 회상한다.

이호선은 "나중에 보니 거품이 부글부글 생겼더라. 너무 억울해서 그 거품 난 물을 내가 다 마셨는데 결국 배탈이 났다"고 말한다.

김지민 역시 "우리 집은 막내가 아들이다 보니 내가 받던 예쁨을 막내 남동생이 다 가져갔다"며 노인정에서 새우과자 같은 걸 휴지에 싸서 가져오신 할머니가 남동생에게 주겠다고 하며 자신에게는 주지 않았다는 말한다.

또 "그게 그렇게 섭섭했다"고 덧붙인다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지