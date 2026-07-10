전국 곳곳 물폭탄 쏟아진다…‘낮 최고 35도’ 후텁지근 [오늘날씨]

금요일인 10일 전국 곳곳에 매우 강하고 많은 비가 내리겠다. 비가 그친 뒤에는 전국 대부분 지역 낮 최고기온이 30도 이상 오르며 폭염특보가 확대될 전망이다.

많은 비가 내린 지난 9일 오전 서울 중구 세종대로에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침까지 수도권과 강원도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다. 중부지방은 이날 오전까지, 제주도는 이날 오후까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 수도권 서울·인천·경기, 서해5도 50~150㎜(많은 곳 경기북부 200㎜ 이상)다.

강원 중·북부내륙은 50~150㎜(많은 곳 강원북부내륙 200㎜ 이상), 강원 남부내륙·산지는 20~80㎜, 강원 동해안은 5~30㎜가 예보됐다. 충청권은 충남북부 50~150㎜, 충북중·북부 20~80㎜, 대전·세종·충남남부와 충북남부는 10~50㎜다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니 각별히 유의해야 한다.

기온은 전국 대부분 지역에서 최고기온이 30도 이상으로 올라 최고체감온도가 31도 안팎까지 오르며 무덥겠다. 일부 전남남부와 제주도, 경상권에는 폭염특보가 발효 중이며 비가 그친 뒤에는 특보가 확대될 가능성이 있다.

아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 28~35도로 예상된다.

주요 지역 오전 기온은 서울 23도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 22도, 강릉 24도, 대전 23도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 23도, 제주 25도다.

오후 기온은 서울 29도, 인천 29도, 수원 29도, 춘천 28도, 강릉 31도, 대전 31도, 전주 32도, 광주 32도, 대구 32도, 부산 30도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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