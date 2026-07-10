장윤기 사건에 조기 귀국한 경찰청장 대행, "매우 송구"

유재성 경찰청장 직무대행은 10일 '장윤기 사건'을 둘러싼 경찰 부실수사 및 유착 논란에 대해 "국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 매우 송구스럽다"며 사과했다.



유 직무대행은 이날 새벽 미국 출장 일정을 끝내고 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하며 취재진을 만나 이같이 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행이 10일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답한 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

당초 일정보다 귀국을 하루 앞당긴 유 직무대행은 "출장 일정 중에 조기 귀국했다"며 "그만큼 이번 사안의 엄중함을 인식하고 있다"고 말했다.



이번 사건을 계기로 검찰의 보완수사권 우호 여론이 높아진 데 대해서는 "보완수사권은 국회에서 충분한 논의를 거쳐 입법 정책적으로 결정되리라 생각한다"며 "논의 과정에서 경찰도 필요한 의견을 제시하도록 하겠다"고 말했다.



유 직무대행은 '장윤기 사건' 관련 상황을 직접 보고받으며 경찰을 향해 악화한 국민 여론을 되돌릴 대책 등을 고심할 것으로 전망된다.



이날 오전 9시 20분에는 전국 경찰 지휘부 화상회의를 주재한다.

<연합>

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