美 나스닥 상장 앞둔 SK하이닉스…장밋빛 전망 속 ‘목표가 185만원’ 나왔다 [한강로 경제브리핑]

SK하이닉스의 미국 나스닥 시장 상장을 앞두고 기업가치를 재평가받고 ‘코리아 디스카운트’를 해소할 분수령이 될 것이란 기대감이 커지고 있다. 미국주식예탁증서(ADR) 형식으로 상정할 예정인데, ADR의 가격 프리미엄이 최근 반도체 ‘피크아웃’(정점 후 하락) 우려로 침체 중인 SK하이닉스의 본주가를 끌어올릴 수 있을지가 최대 관전 포인트다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

◆ADR 청약흥행…‘코리아 디스카운트’ 해소 기대감

10일 금융투자업계에 따르면 SK하이닉스 ADR은 현지시간으로 이날 나스닥 글로벌셀렉트마켓에서 종목명 ‘SKHYV’로 임시거래를 시작해 13일부터 정규거래로 전환된다.

ADR이란 해외 기업의 주식을 미국 시장에서 달러로 거래할 수 있게 만든 예탁증서를 의미한다. SK하이닉스는 전체 발행주식의 약 2.5%에 해당하는 최대 1779만주, 약 43조원 규모의 신주를 발행한다. ADR 10주가 국내 보통주 1주에 해당하는 구조다. 이를 통해 조달한 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹(공장) 및 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 스캐너를 포함한 기계장치 취득 등에 활용한다. 블룸버그통신에 따르면 ADR 수요예측에 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰리며 SK하이닉스에 대한 해외 투자자들의 뜨거운 관심을 재확인했다.

증권가에선 이번 상장이 SK하이닉스 본주의 상승 호재로 작용할 가능성이 크다고 본다. ADR에 대한 해외 투자자들의 수요가 커져 가격 프리미엄이 발생하면, 차익거래를 위해 상대적으로 가격이 저렴한 본주에 대한 매수세가 유입될 수 있기 때문이다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 1997년 미국에 ADR을 상장한 대만 반도체 기업 TSMC 사례를 들었다. 2000~2023년 TSMC ADR의 상장 프리미엄은 평균 약 1.8~3.3% 수준인 것으로 알려졌다.

김 본부장은 “TSMC ADR은 본주 대비 프리미엄을 형성했고, 이 과정에서 본주와 ADR 간 가격 차이를 활용한 전환 및 차익거래 수요가 지속적으로 발생했다”고 설명했다. 그러면서 “결과적으로 대만 본주와 미국 ADR이 함께 재평가되는 선순환이 강화됐다”며 “SK하이닉스 역시 향후 미국 ADR과 한국 본주 간 재평가 흐름이 전개될 가능성이 크다”고 부연했다.

윤재홍 미래에셋증권 연구원도 “ADR에 대한 패시브 자금 수요가 존재하며, 해당 수요가 초과 성과(프리미엄)로 이어질 수 있다”며 “ADR이 본주 대비 비싸게 거래되는 경우 차익거래자는 비싼 ADR을 매도하고 본주를 매수하며, 이 과정에서 프리미엄과 본주 외국인 순매수는 같은 방향으로 동행한다”고 분석했다.

SK하이닉스의 기업 가치 재평가에 대한 기대도 커진다. 한화투자증권에 따르면 글로벌 주요 반도체 기업의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 TSMC 23.1배, 마이크론 11.2배, 키옥시아 10.6배로 집계됐다. 반면 SK하이닉스는 6.6배에 수준에 그친다. SK하이닉스가 미 증시에서 경쟁사들과 같은 환경에서 평가를 받으면 이 같은 저평가가 일정 부분 해소될 수 있다는 분석이다.

국내 투자자들에겐 ADR이라는 투자 선택지가 새롭게 생겼다. 다만 전문가들은 굳이 본주를 팔고 ADR을 사는 건 큰 실익이 없다고 설명했다. 환율 위험성에 노출될 수 있고 세금 측면에서도 불리하다는 이유에서다. ADR은 해외주식으로 분류돼 양도소득세가 붙는 반면 국내 상장주식의 매매차익은 비과세다. ADR에 투자하려면 향후 가격 상승에 베팅하는 방향성 투자가 방법이 될 수 있다.

김동원 본부장은 “환율과 세금을 감안하면, 투자자들은 현지 주식을 사는 게 가장 유리하다”며 “시세차익을 노린 거래는 가능하겠지만 개인 투자자가 이 같은 거래를 매일 하기란 현실적으로 쉽지 않다”고 말했다.

◆목표가 400만원대 vs 185만원

SK하이닉스 현재 주가보다 낮은 목표주가를 제시해 사실상 ‘매도’ 의견을 낸 증권사 보고서가 나왔다. 인공지능(AI) 투자 동력 둔화로 연말 이후 실적이 감소할 것이란 전망이다. 반면 다른 증권사들은 상승 여력을 높게 평가하며 목표가를 400만원대까지 상향 조정하고 있다.

BNK투자증권은 8일 SK하이닉스 투자의견 ‘보유’(Hold)와 목표주가 185만원을 유지했다. 이는 5월12일 제시한 목표가를 유지한 것이지만, 8일 종가(207만6000원)와 9일 종가(218만6000원)를 밑도는 수준이어서 사실상 매도 의견으로 해석된다.

이민희 BNK투자증권 연구원은 “대규모 AI 데이터센터 운영사들의 경쟁적인 인프라 투자가 더 이상 유효하지 않아 모멘텀이 둔화하고 있다”며 “최근 주가 급락은 수요 둔화를 반영하는 것이며 연말 이후 실적 모멘텀도 꺾일 전망”이라고 분석했다.

ADR 발행에 대해서는 원주의 평가가치가 달라지지 않을 것이라며 중립적인 입장을 밝혔다. 반면 삼성전자에 대해서는 하반기 비메모리와 삼성디스플레이(SDC) 실적 개선을 이유로 투자의견 ‘매수’와 목표주가 43만원을 유지했다.

해당 보고서의 분석은 증권가 전반의 시각과 차이가 있다. 다수 증권사는 SK하이닉스의 주가 상승을 예상하고 있다. KB증권은 “아직 정상은 멀었다”며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 420만원을 유지했다. 대신증권은 지난 7일 ADR 상장으로 밸류에이션 할인이 해소될 것이라며 목표가를 390만원으로 상향했다.

이달 들어 NH투자증권(410만원), IBK투자증권(400만원), 교보증권(400만원), 상상인증권(380만원) 등도 SK하이닉스 관련 보고서를 내고 목표주가를 올렸다.

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