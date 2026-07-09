'여고생 살해범' 장윤기, 경찰 수사 열흘간 3차례 부모 접견

'여고생 살해범' 장윤기(23)가 경찰 수사 기간에 현직 경찰관인 아버지와 총 세 차례 접견한 것으로 확인됐다.



9일 연합뉴스 취재를 종합하면, 장윤기의 아버지인 장 모 경감은 아들이 경찰에 긴급 체포된 지난 5월 5일부터 사건이 검찰로 넘어간 같은 달 14일 사이 3회 접견했다.

포토라인 선 '여고생 흉기 살인' 장윤기. 연합뉴스

장윤기 사건을 담당한 광주 광산경찰서에는 유치장이 없어 인접 경찰서에서 이뤄진 접견은 6일 오전 9시, 8일 오전 11시 15분, 13일 오후 7시에 각각 이뤄졌다.



현행 유치장 관리 규정에 따르면 접견은 하루 최대 3회, 회당 30분 이내 할 수 있다.



20분 안팎으로 이뤄진 접견에는 장윤기의 어머니도 함께했다.



장윤기와 부모가 유치장에서 주고받은 대화는 규정에 따라 모두 녹음된 것으로 확인됐다.



부모와 자식이 주고받는 통상적인 대화가 오간 것으로 전해졌다.



장 경감과 담당 수사팀 간 유착 의혹을 조사 중인 경찰청 국가수사본부 특별수사팀은 접견 녹음 파일을 확보해 분석 중이다.



또, 접견 직전 수사팀과 장 경감이 통화한 것을 파악하고 구체적인 내용을 확인하고 있다.



검찰도 보완 수사 과정에서 접견 대화 이력을 살펴봤던 것으로 알려졌다.

<연합>

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