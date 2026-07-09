중소벤처기업인증원, 심사 통해 투명한 청렴경영 체계화 선도

중소벤처기업인증원(KOSRE)은 경기대진테크노파크가 국제표준 ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증을 획득했다고 밝혔다.

9일 경기대진테크노파크 본관 이사회실에서 경기대진테크노파크 안준수 원장과 중소벤처기업인증원 엄진엽 원장 등 양 기관의 주요 관계자들이 참석한 가운데 인증 수여식이 진행됐다.

중소벤처기업인증원 엄진엽 원장(왼쪽)과 경기대진테크노파크 안준수 원장이 ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 수여식 후 함께 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 국제표준으로 조직의 부패위험을 체계적으로 관리하고 예방하기 위한 정책, 절차 및 내부통제 체계가 국제기준에 적합하게 운영되고 있는지를 평가하는 인증이다.

경기대진테크노파크는 투명한 조직문화 안착을 위해 ISO 37001 매뉴얼 및 절차서, 부패방지지침을 체계적으로 수립했으며, 부패 리스크 조사서 작성 및 부서별 이행사항 교차점검을 완료하는 등 전사적인 노력을 기울여왔다.

그 결과 지난달 5일 1차 심사와 12일 2차 심사를 우수한 성적으로 통과하며 시스템의 적합성에 대한 입증을 받았다. 경기대진테크노파크는 선진기술개발 및 창업지원서비스를 제공하고, 지역특화산업을 육성하는 전 과정에서 발생 가능한 부패 리스크를 효과적으로 차단할 수 있는 경영시스템을 갖추었음을 국제적으로 인정받게 됐다.

안준수 경기대진테크노파크 원장은 “이번 인증 획득은 전 임직원이 청렴하고 투명한 조직문화를 만들기 위해 한마음으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 엄격한 윤리경영을 바탕으로 지역 사회와 기업에 더욱 신뢰받는 기관으로 도약하겠다”고 밝혔다.

엄진엽 중소벤처기업인증원장은 “경기대진테크노파크의 선도적인 ISO 37001 인증 획득은 공공영역의 청렴성을 한 단계 끌어올리는 훌륭한 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.

한편 중소벤처기업인증원은 중소벤처기업진흥공단이 출자해 설립한 중소벤처기업부 산하 종합 인증·평가기관으로 ISO 경영시스템 인증, HRMS(인권경영시스템 인증), LMBC(노사상생 인증), 국민소통친화인증을 비롯해 인증 관련 교육·훈련 및 심사원 양성, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 수준진단, 지속가능보고서 검증, 각종 정부 위탁사업을 수행하고 있다.

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