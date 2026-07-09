발전·안전 역량 결합…한수원·전기안전공사 협업에 시너지 기대

한국수력원자력이 한국전기안전공사와 손잡고 발전설비 안전성 강화와 에너지 분야 기술협력에 나선다고 9일 밝혔다.

한수원은 이날 서울 방사선보건원에서 공사와 ‘발전설비 안전성 확보 및 에너지 분야 기술협력을 위한 상호협력 협약’을 체결했다. 이날 협약식에는 김회천 한수원 사장과 남화영 공사 사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

9일 김 사장(왼쪽)과 남화영 한국전기안전공사 사장(오른쪽)이 협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 한수원 제공

이번 협약은 최근 기후변화와 전력수요 변동성 확대로 발전설비 안전에 대한 중요성이 어느 때보다 커진 상황에서 마련됐다. 양사는 유기적인 협업을 통해 발전소 내 핵심 전기설비 고장 요인을 선제적으로 예방하고 신규 건설사업의 건전성도 확보한다는 방침이다.

앞으로 발전설비의 안전성을 확보하기 위해 정밀진단과 원인분석 방법을 개발하고 진단시스템 현장 적용을 위한 기술협력에 나선다.

김 사장은 “국내 전력공급의 중추적 역할을 맡는 한수원의 발전 역량과 공사의 안전진단 기술력이 더해지면 큰 시너지가 날 것”이라고 기대했다.

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