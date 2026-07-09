추경호 대구시장, “비상한 각오로 경제 체질 개선…민간이 동력 돼야” [지방자치 투데이]

“대구경제는 말 그대로 비상한 상황입니다. 비상한 각오로 문제를 진단하고 해법을 찾아야 합니다. 경제를 살리는 동력도 결국 민간에서 나와야 합니다.”

추경호 대구시장은 9일 제1차 비상경제대책회의를 주재하며 ‘대구경제의 전면적인 체질 개선’을 선언했다. 이번 회의는 추 시장의 취임 전 핵심 공약사항에 따른 조치다. 기업∙학계∙경제 유관기관 등 각계 전문가들이 한자리에 모여 대구경제의 구조적 문제를 진단하고, 산업구조 대전환과 민생경제 회복을 위한 구체적인 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

9일 추경호 시장이 제1차 비상경제대책회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 대구시 제공

이날 회의에서 추 시장은 위기의식의 상실을 가장 먼저 경계했다. 추 시장은 “대구경제가 오랫동안 어려움을 겪으면서 이 위기 상황을 당연하게 받아들이는 분위기마저 생기고 있다”고 지적하고 “지금보다 치밀하게 구조적인 문제를 진단하고, 경제구조를 근본적으로 바꾸는 작업을 시작해야 할 때”라고 강조했다.

이어 속도감 있는 개혁을 주문했다. 추 시장은 “산업구조 대전환은 시간이 걸린다고 해서 미룰 일이 아니라 오늘부터 시작해야 한다”며 “장기적인 경제 체질 개선과 함께 당장 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인 등 민생경제 회복을 동시에 추진해 대구경제에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.

특히 추 시장은 시정의 한계를 언급하며 민간의 주도적인 역할을 요청했다. 추 시장은 “대구경제를 바꾸는 일은 시장 혼자, 혹은 공무원만의 힘으로는 불가능하다”며 “기업과 연구기관∙대학∙경제단체 등 민간이 중심이 되어 아이디어를 내고 정책을 함께 만들어 가야 한다”고 당부했다.

9일 대구시청 산격청사에서 제1차 비상경제대책회의가 열리고 있다. 대구시 제공

이어진 자유토론에선 대구의 미래 먹거리를 위한 현장의 생생한 목소리가 쏟아졌다. 공군승 대경로봇기업진흥협회장과 최우각 대구경북기계협동조합 이사장은 “휴머노이드 로봇 등 미래 첨단산업으로 나아가기 위해서는 그 근간이 되는 뿌리산업 육성이 반드시 선행되어야 한다”고 목소리를 높였다. 한인국 대구창조경제혁신센터 대표는 “창업 초기단계 기업뿐 아니라 기술인증 등의 단계를 거쳐 본격적인 성장단계에 진입한 벤처기업에 대해서도 적극적으로 투자를 확대해야 한다”고 제안했다.

추 시장은 이런 민간의 제안에 적극적인 화답으로 회의를 마무리했다. 추 시장은“앞으로 비상경제대책회의를 통해 대구의 경제구조 개편과 민생회복, 규제개혁 등 현안을 정면으로 해결해 나갈 것”이라며 “대구경제 대개조를 위해 민간 전문가들의 정책 제언을 공무원들이 적극적이고 신속하게 검토하도록 시정을 운영할 테니 현장 전문가들의 다양한 아이디어와 구체적인 실행전략을 마음껏 제시해달라”고 요청했다.

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