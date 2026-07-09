포스코, KB국민은행과 철강 고객사 '공급망 금융' 지원

포스코가 KB국민은행과 손잡고 철강 산업 생태계 상생을 목표로 고객사들을 위한 ‘공급망 금융’ 지원에 나선다.

포스코는 9일 서울 포스코센터에서 KB국민은행과 ‘공급망 금융 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 공급망 금융은 제품 생산부터 유통까지 공급망에 참여하는 기업들과 금융기관을 연계해 자금 유동성을 높이는 금융 시스템이다.

9일 열린 ‘공급망 금융 업무협약(MOU)’ 체결식에서 이희근 포스코 사장(왼쪽)과 이환주 KB국민은행 은행장이 업무협약에 서명하고 있다. 포스코 제공

은행이 판매대금 회수를 전담하고 고객사에는 기업 대출 지원, ESG컨설팅까지 각종 우대혜택을 담은 금융 및 비금융 서비스를 제공해 주는 구조로 운영된다. 대금 회수 시차나 담보 부족으로 자금 조달에 어려움을 겪는 고객사의 자금 순환을 돕는 상생형 모델이라고 포스코는 설명했다.

이를 위해 양사는 연내 공식 오픈을 목표로 ‘My POSCO’ 플랫폼 내에 KB국민은행 대출 프로그램을 직접 연동하는 시스템 개발에 착수한다. 개발이 완료되면 고객사들은 상품 가입 이후에 플랫폼 안에서 대출 신청부터 실행까지 원스톱으로 편리하게 처리할 수 있게 된다.

철강 경기 불황이 장기화하는 상황에도 고객사가 업계 최저 수준의 우대 금리 혜택을 받으며 실질적인 유동성 확보와 금융 비용 절감 효과를 누릴 수 있게 한다는 취지다.

KB국민은행은 철강 산업 공급망 전반의 상생을 지원하는 선도적인 금융 모델을 구축하고, 예금·환전 등 교차판매를 통한 비즈니스 시너지를 창출하기 위해 이번 협약에 적극적으로 동참했다고 밝혔다.

이희근 포스코 사장은 “이번 협약은 단순한 금융 협력을 넘어 고객사와 함께 성장하는 포스코 고유의 ‘상생 협력 모델’을 한 단계 더 격상시키는 중요한 이정표”라며 “대한민국의 제조업과 금융업이 손잡고 만들어낸 가장 모범적이고 대표적인 상생 사례로 기록되기를 기대한다”고 말했다.

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