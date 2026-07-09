與 안갯속 판세에… 당권주자 ‘전대 룰’ 두고 유불리 공방 확산

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선출 방식을 둘러싼 ‘룰’ 논란이 당권 주자 간 유불리 공방으로 확산하고 있다. 전당대회준비위원회가 9일 선호투표제 유지 입장을 밝히면서 결선투표제를 요구하는 일부 주자 측과의 갈등은 최고위원회의 판단을 앞두고 더 커지는 양상이다. 겉으로는 투표 방식 논란이지만, 실제로는 각 후보의 조직표 결집력과 2순위 표 확장성, 향후 당 운영 주도권이 맞물린 문제라는 점에서 전대 초반 핵심 변수로 떠오르고 있다.

◆선호투표제 놓고 유불리 공방



당 전당대회준비위원회는 9일 전체회의를 갖고 당대표 최종 선출 방식으로 택한 ‘선호투표제’와 관련해 현행 방식을 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 이연희 전준위 대변인은 이날 회의 후 기자들과 만나 “현재까지 전준위나 기획분과의 입장은 당헌·당규 위반으로 보기 어렵다는 것”이라고 설명했다.

이연희 더불어민주당 전국당원대회 준비위원회 대변인이 9일 오후 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 이날 열린 전당대회준비위원회 전체회의 결과를 브리핑하고 있다. 뉴시스

앞서 전준위는 8·17 전당대회 당대표 선출 규정으로 선호투표제를 도입하기로 했다. 선호투표제는 1차 투표에서 유권자가 각 후보의 선호 순위를 표시해 투표한 뒤 과반 득표자가 나오지 않을 경우 각 후보의 2순위 표를 결선 후보 2명에게 가산해 최종 득표율을 산출하는 방식이다. 별도의 결선투표를 치르지 않고 1차 투표 결과 안에서 최종 당선자를 가리는 구조다.



이 방식은 1차 투표에서 강한 지지층을 확보한 후보와 2순위 표 확장성이 큰 후보 간 유불리가 달라질 수 있다는 점에서 논란이 됐다. 당권 주자인 정청래 전 대표 측 인사들은 현 당헌·당규상 결선투표가 규정돼 있음에도 선호투표제를 채택한 것은 당헌·당규 위반이라며 반발하고 나섰다. 8일 저녁 열린 최고위원회의에서도 정 전 대표 측 최고위원들이 이를 문제 삼았지만 결론을 내지는 못한 것으로 알려졌다.



전준위가 선호투표제를 바꾸지 않겠다는 입장을 밝히면서 최종 결론은 다시 최고위로 넘어갔다. 이 대변인은 “절차는 전준위에서 의결했고 최고위를 거쳐 당무위원회에서 의결되는 절차인데 현재는 최고위에 계류 중”이라고 했다. 10일 예정된 최고위에서 선호투표제 유지 여부가 다시 논의될 것으로 보인다.



전당대회 룰을 놓고 주자들 간 신경전이 벌어진 건 이번이 두 번째다. 앞서 전준위는 이번 전당대회를 다음 달 1일 충청지역 경선에서 시작해 17일 대전에서 최종 결과를 내도록 했는데, 이를 놓고 김민석 전 국무총리 측 인사들이 ‘시작과 끝을 같은 지역에서 하는 것이 맞느냐’는 논리로 문제를 제기했다. 당시에는 최고위원회의에서 일정이 그대로 통과됐다.



룰을 둘러싼 공방이 반복되는 것은 단순한 절차 논란을 넘어 각 주자 진영이 전대 초반 판세에 민감하게 반응하고 있음을 보여준다. 선호투표제와 순회경선 일정, 지역별 가중치 등 세부 규칙이 최종 득표율에 영향을 미칠 수 있는 만큼 각 후보 진영의 셈법도 복잡해지는 분위기다. 한 민주당 관계자는 “호남지역만 하더라도 마지막에 누가 앞설지 아직은 알 수 없는 형국”이라며 “누가 되더라도 근소한 격차로 승부가 날 것이라는 관측이 많다”고 전했다.



이날 전준위 회의에서는 순회경선 결과를 각 경선 당일 발표하도록 변경하고, 전략지역인 대구·경북·경남의 대의원·권리당원 유효투표 결과에 5% 가중치를 반영하기로 했다. 또 선출직 최고위원 5명 중 1명은 청년 최고위원으로 별도 선출하고, 예비경선도 할 수 있도록 했다.

광주 간 金 김민석 전 국무총리(왼쪽)가 9일 전남광주 보성군 벌교읍 벌교5일장을 찾아 상인과 두손을 맞잡고 인사하고 있다. 김 전 총리는 이날 순천시에서 열린 당원간담회에서 “내란 세력이라고 욕만 하면 뭐하느냐. 선거 지면 끝”이라며 “저를 당대표로 만들어주면 3개월 안에 지지율 차이를 확 벌리겠다”고 말했다. 보성=뉴시스

◆金 “이기는 대표”, 鄭 “네거티브 안 해”



후보들 간 신경전도 치열해지고 있다. 이틀 연속 호남지역을 방문 중인 김 전 총리는 이날 순천갑 당원간담회에서 “지지율에서 밀리는데 ‘내란 세력’이라고 욕만 하면 뭐하나”라며 “내란 세력이 잘못됐다고 비판만 하는 당대표가 아닌, 내란 세력을 이기는 당대표가 되겠다”고 했다. 정 전 대표가 대표 재임 시절 선명성을 앞세웠지만 당 지지율 추격을 허용했다는 점을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 그는 “저를 당대표로 만들어주시면 3개월 안에 지지율 격차를 확 벌리겠다”며 “제 모든 것을 걸고 다음 총선을 승리로 이끌겠다”고도 했다.

鄭, 반도체 클러스터 토론회 더불어민주당 정청래 전 대표가 8일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회를 마친 후 토론회장을 나서고 있다. 정 전 대표는 페이스북을 통해 “당원들이 제일 싫어하는 것은 네거티브 하는 것”이라며 “저는 네거티브 하지 않겠다”고 말했다. 뉴스1

정 전 대표는 페이스북에 올린 글에서 “당원들이 제일 싫어하는 것은 남 탓하고 네거티브 하는 것”이라며 “저는 네거티브 하지 않겠다. 상대방 헐뜯고 욕하지도 않겠다”고 응수했다. 그러면서도 정 전 대표는 “가끔 정당방위는 하겠다”고 했다.

고교 동창 5·18 열사 참배한 宋 더불어민주당 송영길 의원이 9일 전남광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 찾아 5·18 열사인 대동고 동창 고 전영진 열사의 묘소를 참배하고 있다. 송 의원은 참배에 앞서 방명록에 ‘5월 정신 계승해 대체불가 민주공화국을 뒷받침하는 민주당 대표가 되겠다’고 썼다. 전남광주=뉴시스

김 전 총리는 선호투표제를 놓고도 “이재명 대표 시절 전당대회에서나 역사적으로나 법률적으로나 당헌·당규상 문제없다고 알고 있다”고 했다. 이날 광주·전남을 방문한 송영길 의원은 전남광주통합특별시의회 브리핑룸 기자회견에서 “홍명보와 정몽규 회장을 교체하지 않고 대한민국 축구를 살릴 수 없다는 것처럼 지금 정청래식 사고가 민주당의 주류가 되면 민주당은 총선에서 레드카드를 받을 수 있다”며 정 전 대표와 각을 세웠다.

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