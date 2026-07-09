22일 축구협회 청문회… 정몽규·홍명보 부른다

국회 문화체육관광위원회는 9일 전체회의를 열어 대한축구협회 청문회를 22일에 개최하기로 했다. 문체위는 이날 ‘대한축구협회 현안 관련 청문회 실시계획서 채택의 건’ 등을 의결하고 이같이 결정했다.



더불어민주당 소속 이재정 위원장은 “축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회의 운영 실태 전반에 나타난 여러 문제점에 대해 국회 차원에서 현안을 점검하고 협회 정상화 방안을 모색하겠다”고 말했다. 전체회의는 민주당이 단독으로 국회 11개 상임·특위 위원장을 선출한 것에 국민의힘이 반발해 불참한 가운데 여권 의원들만 참석한 채 열렸다.

정몽규 전 대한축구협회장(왼쪽), 홍명보 전 축구대표팀 감독.

회의에서는 청문회에 부를 증인 13명과 참고인 10명의 명단도 확정됐다. 증인으로는 정몽규 협회장과 홍명보 전 대표팀 감독, 이임생 전 협회 기술총괄이사, 이용수 협회 부회장, 정해성 전 국가대표 전력강화위원장, 김승희 협회 전무이사, 최영일·박항서 전 협회 부회장 등이 채택됐다.



참고인 명단에는 ‘K축구 혁신위원회’(혁신위) 공동위원장인 박지성국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원과 유승민 대한체육회장, 혁신위원인 이영표·박주호 해설위원 등이 포함됐다. 2026 북중미 월드컵에 출전했던 손흥민(LAFC), 황희찬(울버햄프턴) 선수도 참고인으로 채택됐다. 다만 이날 채택된 증인·참고인이 모두 청문회에 참석할지는 미지수다.



청문회가 열리면 그간 논란이 제기돼 온 위르겐 클린스만 전 감독과 홍 전 감독 선임 과정, 협회의 밀실 운영 의혹 등이 중요하게 다뤄질 전망이다.

대한축구협회. 연합뉴스

대한축구협회는 이날 “증인으로 채택된 현직 관계자들이 청문회에 출석할 예정”이라며 “청문회에 최대한 협조하겠다”고 밝혔다. 홍 전 감독도 이날 입장문을 내고 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락에 대해 “국민 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “결과에 대한 책임은 감독인 저에게 있다”고 밝혔다. 청문회 출석과 관련해서도 “국민 앞에서 있는 그대로 설명하고 어떠한 질문도 피하지 않겠다”고 말했다. 월드컵 탈락 직후 미국 로스앤젤레스로 출국한 것과 관련해선 “가족을 향한 협박과 신변 안전 우려 때문이었다”며 “국민을 외면하거나 피하려 한 것은 아니다”라고 해명했다.

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