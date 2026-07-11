변질된 온라인 플랫폼 서비스의 비밀

엔시티피케이션/코리 닥터로/박회원 옮김/흐름출판/2만4000원

‘엔시티피케이션(Enshittification)’은 캐나다 출신 작가 코리 닥터로가 만든 신조어로, 온라인 플랫폼이 수익 극대화를 위해 사용자 경험을 점진적으로 악화시키는 현상을 가리킨다. 배설물을 뜻하는 ‘시트(shit)’에 ‘되게 하다’의 접두사 ‘엔(en-)’, ‘~화’를 의미하는 접미사 ‘피케이션(-fication)’이 결합했으며, 아마존, 페이스북, 구글 검색, 틱톡 등 우리가 매일 사용하는 서비스가 왜 ‘처음엔 좋았는데 갈수록 엉망이 된다’고 느껴지는지를 설명하는 언어다.

코리 닥터로/박회원 옮김/흐름출판/2만4000원

책 ‘엔시티피케이션’은 이 개념을 토대로 인터넷과 플랫폼 경제의 흥망을 기술, 정치, 규제, 자본 구조까지 엮어 분석한다. 닥터로는 컴퓨터와 인터넷의 역사, 양면시장(사용자·광고주, 창작자·유통사)의 작동 방식을 짚으면서 빅테크 기업들이 어떻게 인간을 ‘전 지구적 규모로 궁핍하게 만드는지’ 보여준다.



나아가 이러한 플랫폼 생태계에서 어떻게 다시 힘을 되찾을 수 있을지에 대한 해법도 제시한다.

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