[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 11일 (토요일) 68년생 과도기를 거치고 나면 넓은 들판이 나타난다

96년생 믿음이 큰 사람은 마음이 편안하다. 84년생 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것. 72년생 처음부터 주춤하면 앞으로 힘들어진다. 60년생 어디로 향할 것인지 확실히 정하라. 48년생 단편 일률적인 것이 오히려 득이 된다. 36년생 별안간 찾아오는 사람도 반갑게 맞이하라.

97년생 정신력 집중하고 차분히 대처하라. 85년생 길이 아니면 쳐다보지도 마라. 73년생 남의 뒷바라지하는 일에 시간을 허비하니 기막히다. 61년생 항구적인 대책을 마련하는 일은 어렵다. 49년생 한적한 곳으로 옮겨 재충전하라. 37년생 해가 서산에 걸려 있으면 길을 나서지 마라.

98년생 조금은 소홀한 부분이 발생하기 마련이다. 86년생 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음. 74년생 제때 처리하지 않으면 손실이 발생한다. 62년생 독특한 아이디어만 있다면 난국을 타개한다. 50년생 다수의 의견도 중요하지만 소수의 의견을 무시마라. 38년생 행동반경을 넓히려 말고 국한된 공간에서 움직여라.

99년생 분위기가 수그러질 때까지 기다리는 것이 좋다. 87년생 묵었던 일들이 속 시원히 해결되는 길운. 75년생 개인적인 문제가 타인의 입에 오르내린다. 63년생 칼자루를 쥐고 있는 사람에게 덤비지 마라. 51년생 머리를 숙이고 있는 사람은 멀리하라. 39년생 마당에 자잘한 돌멩이는 한쪽에 밀어두어라.

00년생 재주는 곰이 넘고 돈은 타인방이 버는 격이다. 88년생 남의 도움을 얻어서 이루려들지 마라. 76년생 남에게 의지하려는 생각은 패배자와 같다. 64년생 작게 시작하지만 시간이 지나면서 규모가 커진다. 52년생 독점욕이 강하면 사람들이 멀리하게 된다. 40년생 성숙한 모습으로 대하면 모두가 우러러본다. 28년생 일의 의미를 다시금 생각해보길 바란다.

01년생 혈육과 행동과 처신을 잘못하면 갈등이 생길 수도 있다. 89년생 답답하더라도 원칙을 고수해야 뒤탈이 없다. 77년생 뚝배기보다 장맛이니 외형만 보고 판단하지 마라. 65년생 오랜 시간 휴식을 취하면 일하고 싶다. 53년생 동상이몽을 꿈꾼다면 그 사람과 손을 잡아라. 41년생 가족끼리라도 지나친 간섭은 삼가라. 29년생 명예가 땅에 떨어지는 운세이다.

02년생 활동적이고 긍정적인 마음으로 행동하라. 90년생 상처뿐인 영광에 열광하지 말고 겸손하라. 78년생 꿈이 없는 사람은 주검과도 같다. 66년생 일정한 간격을 두고 발걸음을 옮겨라. 54년생 더 많은 것을 바란다면 가진 것도 잃는다. 42년생 본질을 왜곡하는 행위는 자신을 궁지로 넣는다. 30년생 남에게 무시당하지 않는 행동을 하라.

03년생 성과가 지지부진하니 미련을 버려라. 91년생 악몽에서 깨어나 새 세상이 열림. 79년생 남보다 한발 앞선다는 판단은 삼가라. 67년생 오후 늦게 다급한 일이 발생하기 쉽다. 55년생 모든 불행의 씨앗은 욕심에서 비롯된다. 43년생 주위에서 나를 찾고 응하니 좋은 점이 많다. 31년생 일을 일부러 사서 고민하니 건강을 주의하라.

04년생 오늘은 분위기에 치우쳐 선을 넘는 언행 자제하라. 92년생 고뇌하고 활동하는 만큼 실속이 없다. 80년생 부지런히 움직이면 누이 좋고 매부 좋다. 68년생 과도기를 거치고 나면 넓은 들판이 나타난다. 56년생 어두운 곳을 밝히는 일에 앞장서면 명성을 얻는다. 44년생 무심코 지난치지만 아쉬움을 안겨줄 수 있다. 32년생 남의 입장을 이해해야 훨씬 득이다.

05년생 지인이나 형제가 본인을 성가시게 하는 운이다. 93년생 몸과 마음이 여유롭지 못하고 수고롭다. 81년생 어디에 발을 딛고 서야할지 조언을 구하라. 69년생 가볍게 여긴다면 상당한 고충이 따른다. 57년생 외부적인 충격에 내성을 키우면 승승장구한다. 45년생 금전적인 문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다. 33년생 몸을 어디에 두는 것이 이로운지 생각하라.

06년생 넓게 이해하고 아량의 미덕으로 넘어가자. 94년생 좋지 않는 소식으로 마음이 착잡하다. 82년생 깨끗한 마음으로 임하는 것이 이롭다. 70년생 다른 것을 바란다는 것은 어불성설과 같다. 58년생 옆에서 돕는다면 그 이익이 적지 않다. 46년생 기존 입장 고수를 위해서는 근거를 제시해야 한다. 34년생 충돌은 피해가고 우회하는 것이 바람직하다.

95년생 가뭄에 단비 내리듯 만사형통 운이다. 83년생 좋은 인연을 만들기에 적합한 때다. 71년생 일과 대인관계에서 갈등이 생길 우려가 있다. 59년생 역설적 풍자를 하는 사람은 특별해 보인다. 47년생 기품 있게 행동하는데 구설이 따르면 손해다. 35년생 인내하지 않으면 작은 열매도 얻기 힘들다.

백운철학원

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