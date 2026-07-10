[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 10일 (금요일) 68년생 현재 금전으로 긴박하다

96년생 자기자리를 빼앗길지 모르니 경계해야 한다. 84년생 기대하지 않았던 계약이 성사된다. 72년생 일에 확실한 능력을 보일 때다. 60년생 당면한 과제은 미루지 말자. 48년생 동업하자는 사람이 나타난다. 36년생 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

97년생 일의 초기에 진압하는 것이 가장 좋다. 85년생 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 73년생 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 61년생 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 49년생 관재수를 조심하자. 37년생 금전지출이 많아진다.

98년생 힘들면 조언을 구하는 것이 상책이다. 86년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 74년생 친구를 무작정 믿어 손재하다. 62년생 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 50년생 신규사업은 실패한다. 38년생 보건건강에 노력하자.

99년생 대화를 나누고자 노력하지만 어려운 일이다. 87년생 갈등이 깊어지는 것은 자존심이다. 75년생 배우자가 나타난다. 63년생 서남방에서 좋은 일이 있다. 51년생 금전적인 여유가 부족하다. 39년생 집안의 우환에 대비하자.

00년생 활동운이고 전진하는 운세이니 변화가 필요하다. 88년생 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생 진로에 정확한 결정이 필요하다. 64년생 자유직업인은 신용을 중히하자. 52년생 사업자는 매출이 양호하다. 40년생 투자는 일찌감치 포기하자. 28년생 희생정신이 없다면 남녀관계는 오래가지 못한다.

01년생 계획한 일 중요한 결정을 내리고 실행하라. 89년생 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생 성장 가능한 일을 가려하자. 65년생 돈의 위력은 생각보다 크다. 53년생 무역관계 일은 보류하자. 41년생 기거동작에 조심하자. 29년생 약간의 고초는 자기혼자 감수해야할 몫이다.

02년생 가장 근본적인 일을 먼저 찾아 보아라. 90년생 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생 애정관계에 신경을 쓰자. 66년생 부동산 증권투자는 고통이온다. 54년생 이사 변동은 시기를 잘 맟추자. 42년생 걸기운동을 열심히 하자. 30년생 조력자가 찾아와 하는 일이 번창한다.

03년생 금전 관리는 보수적으로 경영하는 것이 좋다. 91년생 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생 직업에 변동이 온다. 67년생 일을 추진하면 성과가 크다. 55년생 전체적인 윤곽을 파악하자. 43년생 명분은 좋은데 실상은 없다. 31년생 다른 것을 다시 찾아봐도 무방하다.

04년생 오늘은 시간이 지날수록 일이 풀린다. 92년생 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라. 80년생 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 68년생 현재 금전으로 긴박하다. 56년생 동남방에서 좋은 소식이 온다. 44년생 재운도 왕성한 운이다. 32년생 몸과 마음 일치 못하니 안정하라.

05년생 서북을 향하면좋은 결과를 얻을 수 있다. 93년생 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생 맡은 일에만 충실하는 운이다. 69년생 돈 때문에 긴박하다. 57년생 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 45년생 적당히 시기에 매매하자. 33년생 자신이 갈 길이 아니라는 것을 느낀다.

06년생 끈기로 7전 8기의 정신을 다시 발휘하라. 94년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생 진로관계에 걱정이다. 70년생 여성은 심리적으로 불안하다. 58년생 큰 이익은 기대하기 어렵다. 46년생 아랫사람의 잘못에 관대하자. 34년생 가족들의 섭섭함을 사게 된다.

95년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생 전공분야에 더 열심히 하자. 71년생 약속과 신의를 중히하자. 59년생 콜락텍에 즐거운이 있다. 47년생 건강에 적신호를 관찰하자. 35년생 일에 무겁게 움직이지 말라.

백운철학원

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