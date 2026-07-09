고위험 발전소 현장 안전 위해…서부발전·건설안전학회 ‘맞손’

한국서부발전이 발전소 건설 현장의 건설안전 역량을 높이기 위한 협력체계를 구축하고 예방 중심의 안전문화 확산에 나선다고 9일 밝혔다.

서부발전은 전일 한국건설안전학회와 발전소 건설현장의 건설안전 전문성을 높이고 협력체계를 강화하기 위한 업무협약을 체결했다.

지난 8일 이 사장(오른쪽에서 네 번째)과 박문서 한국건설안전학회장(오른쪽에서 다섯 번째)이 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 찍고 있다. 서부발전 제공

이번 협약은 대규모 발전소 건설사업에 필요한 건설안전 전문성을 높이고 관련 법령과 제도 변화에 체계적으로 대응하기 위해 마련됐다.

발전소 건설 현장에는 다양한 공사가 동시에 진행되고 고위험 작업과 다수의 협력사가 참여하는 만큼 발주자와 협력사의 안전관리 역량 확보가 중요하다. 두 기관은 이번 협약으로 발전소 건설 현장 안전관리 자문, 발주자와 협력사 대상 건설안전 교육, 건설안전 관련 법령과 정책 동향 공유, 학술행사와 연구자료 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다.

서부발전은 이번 협약을 계기로 발전소 건설 현장에 맞는 안전관리 체계를 고도화할 방침이다. 아울러 현장 실무 중심의 교육과 정보 교류를 확대하고, 건설안전 우수사례와 제도 개선 사항을 현장에 신속히 반영해 발주자와 협력사의 안전관리 역량을 높일 계획이다.

대규모 복합발전 건설사업 등 주요 현장을 중심으로 기술 교류와 교육도 활성화한다. 예방 중심의 안전관리 문화를 확산해 건설 현장의 안전 수준을 높이기로 했다.

한국건설안전학회는 건설안전 분야의 연구 성과와 전문가 협력망을 활용해 관련 법령과 정책, 학술 자료를 공유하고 발주자와 협력사의 전문성 향상을 위한 교육과 교류 활동을 지원할 예정이다.

이정복 서부발전 사장은 “발전소 건설 현장의 안전은 발주자와 협력사가 만들어가는 가장 중요한 가치”라며 “건설안전 분야의 전문성을 더욱 높이고 학계와 지속적인 교육과 정보 교류를 이어가 안전한 건설 현장을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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