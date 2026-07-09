李대통령, 국빈방문 공식환영식…곧 한-몽골 정상회담

몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 9일(현지시간) 오후 울란바타르 시내 수흐바타르 광장에서 열린 공식 환영식에 참석했다.



이 대통령은 검은색 양복에 하늘색 넥타이, 부인 김혜경 여사는 하늘색 투피스를 착용하고 행사장에 나타났으며, 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 부부와 악수로 인사를 나눴다.

몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 수흐바타르 광장에서 열린 공식 환영식에서 오흐나 후렐수흐 대통령 부부와 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

이어 이 대통령은 몽골 전통의상을 입은 화동들로부터 꽃을 건네받았다.



양국 국가의 애국가가 연주되는 도중에는 몽골 측에서 국가원수에 대한 예우를 상징하는 예포 21발을 발사하며 환영의 뜻을 드러냈다.



이후 이 대통령은 몽골 군 의장대의 사열을 받았고, 청중들 중에서는 이 대통령 부부의 이름을 외치며 환호하는 목소리도 나왔다.

몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령이 9일(현지시간) 울란바타르 수흐바타르 광장에서 열린 공식 환영식에서 오흐나 후렐수흐 대통령과 의장대를 사열하고 있다. 연합뉴스

행사장 근처 건물에는 이 대통령 부부의 사진을 담은 대형 사진이나 대형 태극기가 내걸리기도 했다.



환영식 후에는 방명록 서명 순서를 가진 뒤 대통령과 후렐수흐 대통령의 정상회담이 시작된다.



회담에서는 한반도와 지역 내 평화와 안정을 위한 협력 방안과 핵심광물 공급망 관련 교류 확대 등이 중점적으로 논의될 전망이다.



아울러 양 정상은 회담을 계기로 양국 관계의 미래 비전을 담은 '한몽관계의 황금시대' 공동선언도 발표할 예정이다.

<연합>

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