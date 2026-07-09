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현빈·손예진, 아들과 LA서 포착…"아이 다정하게 돌봐"

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배우 현빈, 손예진 부부가 미국 로스앤젤레스(LA)에서 포착됐다.

 

지난 8일 중국 웨이보 등을 중심으로 현빈, 손예진 부부가 아들과 함께 미국 LA의 한 전시 공간을 둘러보는 모습이 담긴 사진과 영상이 확산됐다.

2022년 4월 28일 신혼여행을 마친 배우 현빈과 손예진이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 공동취재사진
2022년 4월 28일 신혼여행을 마친 배우 현빈과 손예진이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 공동취재사진

공개된 사진 속 손예진은 선글라스를 착용하고 티셔츠에 민소매 아이템을 겹쳐 입은 모습이다. 데님 쇼트팬츠와 운동화로 편안한 분위기를 연출했다.

 

현빈은 흰색 민소매 티셔츠에 검은색 반바지를 입고 모자를 쓴 차림이었다. 두 사람은 주변 시선을 크게 의식하지 않고 아들과 함께 시간을 보낸 것으로 전해졌다.

 

홍콩 매체 동방일보는 현빈, 손예진 부부의 LA 목격담을 전하며 두 사람이 편안하고 자연스러운 차림으로 가족과 시간을 보냈다고 보도했다. 또 현빈이 아이를 다정하게 돌보는 모습이 포착됐다고 전했다.

 

현빈과 손예진은 영화 '협상'과 tvN 드라마 '사랑의 불시착'에서 호흡을 맞춘 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 2022년 3월 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

<뉴시스>


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