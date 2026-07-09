'공개열애' 지예은 "초반엔 표현 못해…시작하면 올인"

배우 지예은이 자신의 연애관을 털어놨다.

8일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 "남녀 스킨십 속도 차이ㅣ아무튼떠들러왔는데"?라는 제목의 영상이 공개됐다.

지예은. 유튜브 캡처

지예은은 "80에서 시작하는 것 같다. 100까지는 안 주고 80에서 시작해서 점점 100까지 올라가는 것 같다"고 했다.

이어 "내가 상처받을까 봐 너무 좋아하는데 일부러 남겨두는 것 같다"고 했다.

'썸'에 대해서는 "비행기 같다. 비행할 때까지 시간이 좀 걸리고, 시작하면 쭉 간다"면서 "시작하면 저는 올인한다"고 했다.

썸을 타는 적정 기간에 대해서는 "저는 한두 달 정도 걸렸다"고 했다.

또 "초반에는 부끄러워서 표현을 못 한다. 그 마음을 보여주기 싫어서. 저는 (겉으로는) 약간 도도녀"라고 했다.

그러면서도 "(속마음은) 너야. 너뿐이야"라고 했다.

지예은과 댄서 바타는 지난 4월 열애를 인정하고 교제 중이다.

1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다 연인 사이로 발전한 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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