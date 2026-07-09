상반기 서울 지하철역 교통카드 수입 1위는 '강남'…월평균 28억

올 상반기 서울 지하철역 중 가장 많은 교통카드 수입을 올린 곳은 2호선 강남역인 것으로 나타났다.



9일 서울교통공사가 발표한 2026년 상반기 교통카드 수입금 분석 자료에 따르면 강남역은 1월(29억9천만원)과 2월(24억9천만원), 3월(29억6천만원), 6월(28억5천만원)에 교통카드 수입액 1위를 차지했다.



강남역의 상반기 6개월간 총 수입금은 170억원가량으로, 월평균 28억원이 넘는 수입을 기록했다.



업무시설과 상업시설이 밀집한 서울 대표 도심답게 시민들의 수요가 꾸준히 반영된 것으로 보인다.



4월에는 2호선 잠실역이 30억5천만원을 기록해 강남역(29억4천만원)을 제쳤다.



프로야구(KBO) 리그 개막, 석촌호수 벚꽃축제 등의 영향으로 풀이된다.



5월에는 2호선 홍대입구역이 29억4천만원을 기록하며 1위를 차지했다.



일본의 '골든위크'와 중국 노동절 연휴로 인해 해외 관광객이 많이 유입된 영향이라고 공사는 설명했다.



강남역과 잠실역, 홍대입구역은 상반기 월별 교통카드 수익 1∼3위를 번갈아 차지한 것으로 나타났다.



공사에 따르면 이들 3개 역은 지난해에도 하루 평균 15만명이 넘는 승하차 인원을 기록해 이 기준으로도 '톱3'을 차지했다.



마해근 서울교통공사 영업본부장은 "월별 교통카드 수입금 1위 역의 변화는 시민들의 출퇴근뿐 아니라 관광과 문화, 스포츠, 소비 활동 등 서울의 다양한 도시 활동을 보여주는 중요한 자료"라며 "교통 이용 데이터를 활용한 시민들의 이동 패턴 분석으로 더욱 편리한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

<연합>

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