‘피습 자작극’ 혐의로 구속된 정이한, 헬스 트레이너와 사전 범행 공모

지난달 6·3 지방선거 당시 ‘피습 자작극 의혹’ 혐의(위계에 의한 공무집행방해 및 공직선거법 위반)로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 선거에서 유리한 자리를 선점하기 위해 자작극을 벌인 것으로 드러났다.

부산경찰청은 9일 브리핑을 통해 정씨와 공범인 헬스트레이너 윤모씨가 10년 전부터 알고 지내던 사이로, 사건 발생 전 헬스장 내 개인 PT(일대일 맞춤지도)숍에서 범행을 공모했다고 밝혔다.

지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기위해 법정에 들어서고 있다. 연합뉴스

경찰이 헬스장 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 두 사람이 대화하는 장면을 확인하면서 ‘자작극’ 의혹이 불거졌다.

정씨는 선거운동이 한창이던 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목에서 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했다. 이 과정에서 정씨는 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌고, 곧바로 뇌진탕 진단을 받았다고 밝혔다.

당시 선거캠프 관계자로부터 신고를 받은 경찰은 ‘음료 테러’로 규정하고, 가해자 윤씨를 검거해 선거방해 행위에 대한 배후 세력 여부 등을 집중 조사했다. 윤씨의 휴대전화를 압수해 조사하는 과정에서 윤씨와 정씨가 수차례 통화한 내역이 확인됐다.

사건 발생 직후 피해자 행세를 하며 윤씨 석방을 위한 탄원서까지 제출했던 정씨는 지난 5월 중순 경찰이 확보한 CCTV 영상물을 증거로 제시하자 범행을 시인한 것으로 알려졌다. 그럼에도 불구하고 정씨는 목보호대를 착용한 상태로 선거운동을 계속하면서 언론과 시민들의 관심을 받았고, 선거운동 마지막 날까지 완주했다.

특히 방송사가 TV토론회에 정씨를 배제하자 이에 반발해 단식 농성을 벌이고, 선거관리위원회 허가 없이 토론회장에 거짓말탐지기를 반입해 논란을 빚기도 했다.

경찰 관계자는 “이번 공직선거법 위반 사건은 유례를 찾기 힘든 선거사건으로, 법원에서 구속영장이 기각될 경우 나쁜 선례를 남길 수 있기 때문에 더욱 신중을 기했다”고 말했다.

정씨와 공범 윤씨의 신병을 확보한 경찰은 범행 공모 과정에서 금전거래와 정씨의 부친 및 부친이 운영하는 병원 관계자의 범행 가담 여부, 진단서 발급 관련 문제점 등에 대해서도 추가 수사를 벌일 계획이다.

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