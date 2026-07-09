춘천 동면 ‘춘천 리버뷰 아이파크’ 이달 분양 예정

이달 강원 춘천시에서 ‘춘천 리버뷰 아이파크’가 분양 예정이다.

이 단지는 주거 설계와 공간 활용성을 반영한 신규 단지로 공급된다. 춘천시 동면 장학리 일원에 지하 2층~지상 27층, 2개 동, 전용면적 59㎡ 및 84㎡, 총 262가구로 지어진다. 남향 위주의 일자(‘ㅡ’)형 배치 설계에 4Bay 판상형 맞통풍 중심 구조로 일조와 통풍을 고려했다. 주택형은 각 타입에 따라 현관 팬트리, 주방 팬트리, 드레스룸 등은 물론 세대 창고까지 마련돼 있어 공간 활용도를 높였다는 설명이다.

여기에 단지 내에는 피트니스, GX룸, 골프연습장, 작은도서관 등 커뮤니티 시설도 들어설 계획이다. 또한 다양한 조경으로 꾸려지는 공원형 아파트로 설계돼 단지 내 휴식 공간을 함께 조성할 예정이다.

단지 앞 MS마트를 걸어서 이용할 수 있고, 하나로마트, 후평동 상권, 춘천성심병원, 구봉산카페거리, 손흥민체육공원 등의 다양한 편의시설도 인근에 위치해 있다.

경춘선 춘천역을 이용해 환승 없이 서울 청량리역으로 이동할 수 있으며, 향후 춘천역 인근 역세권 개발과 더불어 동서고속화철도, GTX-B노선 사업에 따른 교통 여건 변화도 예상된다.

소양강 및 만천천 산책로도 가깝다. 인근에 장학초, 강원중, 강원고, 춘천여고 등 학교가 위치해 있다. ‘면 소재’ 아파트로 농어촌 특별전형 관련 요건 충족 여부도 확인할 필요가 있다.

춘천시의 수열에너지 융복합 클러스터와 제2거두 일반산업단지, 다원지구 인근에 위치한 만큼 직주근접 수요도 예상된다는 설명이다.

분양 관계자에 따르면 이달 분양 예정인 ‘춘천 리버뷰 아이파크’는 청약통장 가입 기간이 6개월 이상인 춘천시 및 강원도 거주 수요자의 1순위 청약이 가능하며, 다주택자와 세대원도 1순위 청약 대상에 포함된다.

자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 강원특별자치도 춘천시 근화동 근화사거리 구 터미널 자리에 마련될 계획이다.

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