힐티코리아, 창립 40주년 고객 행사서 뉴론 PowerUp 공개

건설 솔루션 기업 힐티코리아(대표 김현민)가 창립 40주년을 맞아 고객과 인플루언서, 임직원을 초청한 기념 행사를 개최하고 차세대 충전 공구 기술과 건설 솔루션을 선보였다.

지난 8일 수원메쎄에서 열린 이번 행사는 ‘Beyond 40 Years, Making Construction Better(40년을 넘어, 더 나은 건설을 위하여)’를 주제로 진행됐다. 힐티코리아는 지난 40년간 국내 건설 산업과 함께해 온 활동을 돌아보고 향후 기술 개발 방향과 건설 솔루션 운영 계획을 공유했다.

행사에서는 2023년 출시된 Nuron 충전 플랫폼을 기반으로 개발된 차세대 고성능 충전 공구 제품군 ‘뉴론 PowerUp(파워업)’이 공개됐다. 향상된 배터리 기술과 출력 성능을 바탕으로 기존 유선 장비 중심으로 수행되던 고강도, 고하중 작업까지 충전 공구로 수행할 수 있도록 설계됐다는 설명이다. 회사 측은 이를 통해 작업 현장의 생산성, 이동성, 안전성 개선을 지원할 계획이라고 밝혔다.

또한 코어링, 브레이킹, 드릴링, 커팅, 파스닝, 측정, 앵커, 엔지니어링, 디지털 솔루션 등 총 10개의 체험형 부스를 운영해 참가자들이 실제 건설 현장을 구현한 환경에서 힐티의 최신 기술과 제품을 직접 체험할 수 있도록 했다. 이번 행사는 신제품 공개를 넘어 고객의 생산성과 안전, 지속가능성 향상을 지원하는 건설 솔루션 기업으로서 힐티의 제품과 서비스 방향을 소개하는 자리로 진행됐다.

김현민 힐티코리아 대표이사는 “지난 40년 동안 힐티코리아를 믿고 함께해준 고객에게 진심으로 감사드린다”며 “힐티는 고객의 생산성과 안전성을 향상시키는 기술과 솔루션을 통해 국내 건설 산업의 발전과 함께 성장해 왔다”고 말했다.

이어 “이번에 선보인 뉴론 PowerUp(파워업) 제품군은 기존 유선 장비 영역으로 여겨졌던 고하중 작업까지 충전 공구로 확장하며 현장의 작업 선택지를 넓히고 있다”며 “앞으로도 다양한 제품과 서비스, 디지털 솔루션을 바탕으로 고객의 성공을 지원하는 파트너 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.

힐티코리아는 앞으로도 Nuron 충전 플랫폼을 중심으로 충전 공구 제품군을 확대하는 한편, 디지털 솔루션과 엔지니어링 서비스를 확대해 국내 건설 및 산업 현장의 생산성과 안전성 향상에 기여하겠다는 계획이다.

힐티 뉴론 파워업 제품은 2026년 7월 출시 예정이며, 힐티 공식 홈페이지에서 관련 정보를 확인할 수 있다.

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