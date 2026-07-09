청담어학원, KS-PBI 주니어영어학원 부문 18년 연속 1위

청담어학원 ‘프리미엄브랜드지수’ 1위 선정 이미지 (사진출처=크레버스)

교육 기업 크레버스(CREVERSE)의 청담어학원이 한국표준협회가 주관하는 ‘2026 프리미엄브랜드지수(KS-PBI)’ 주니어영어학원 부문에서 18년 연속 1위를 차지했다. 청담어학원은 교육 콘텐츠와 학습 시스템을 기반으로 한 브랜드 평가에서 해당 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다.

프리미엄브랜드지수(KS-PBI)는 2008년부터 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 기업 경영에서 브랜드의 중요성을 인식하고 국내 기업의 경쟁력 제고와 브랜드의 전략적 관리를 위해 공동 개발한 브랜드 평가 제도이다.

청담어학원은 프로젝트 기반 원어민 수업을 중심으로 한 ESL 교육을 운영하며, 영어로 사고하고 표현하는 역량을 강조해 왔다. 이러한 사고력 교육 기반 위에, 이제는 수행평가에 대응하는 ESL 표현력과 수능 및 내신 지필평가를 위한 EFL 문해력을 동시에 학습하는 ‘양손잡이 영어’ 교육 체계를 운영하고 있다. 이를 통해 변화하는 평가체제에 대응하고, 표현력과 문해력을 함께 다루는 영어 교육을 제공한다는 설명이다.

청담어학원의 영어교육 방법론은 수시와 정시를 동시에 대비하는 영어 학습 시스템 ‘THE OPEN’을 통해 구현된다. ESL 수업은 프로젝트 기반 활동을 중심으로 수행평가에 필요한 사고력과 발표력, 표현력을 기를 수 있도록 구성했으며, EFL 수업은 영어를 번역 중심이 아닌 구조와 의미 중심으로 이해하는 문해력 학습을 제공해 수능 영어와 고등학교 내신까지 대비하도록 지원한다. 특히 ‘THE OPEN’은 한국영어교육학회(KATE)로부터 국내 최초 영어 문해력 학습방법론 인증을 획득했다고 회사 측은 설명했다.

청담어학원은 이러한 교육 성과를 바탕으로 변화하는 교육 환경에 맞춰 올해 가을학기부터 중등 실전 심화 프로그램인 ‘THE OPEN Prime’을 운영한다. 초등 과정에서 길러온 영어 사고력과 문해력을 중등 학습으로 연결하는 심화 프로그램으로, 예비 중학생부터 예비 고등학생까지 학습 연속성을 강화하는 학습 로드맵을 제시한다는 설명이다.

‘THE OPEN Prime’은 청담어학원의 대표적인 ESL 방법론인 PBL(Project Based Learning) 노하우를 현재의 수행평가 방식에 맞춰 구성한 프로그램이다. 스스로 질문하고 탐구하며 결과물을 완성하는 즉석 발표까지 진행하는 학습 방식은 수행평가에서 요구하는 사고력, 문해력, 발표력, 글쓰기 역량을 기르도록 구성됐다. 뿐만 아니라 수업 결과물은 학교생활기록부 세부능력 및 특기사항(세특)과 수행평가에 활용 가능한 포트폴리오 형태로 발전시킬 수 있도록 지원한다고 회사 측은 밝혔다.

또한 EFL 학습은 논리(Logics), 의미(Semantics), 지식(Knowledge)을 기반으로 한 문해력 방법론을 중심으로 운영된다. 글의 핵심 논지와 전개 구조를 파악하고, 의미망과 의미 단위를 연결하며, 다양한 배경지식을 활용해 지문을 입체적으로 이해하는 훈련을 제공해 고난도 지문 이해에 대응할 수 있도록 돕는다.

청담어학원 관계자는 “초등부터 중등까지 이어지는 성장 로드맵을 구축하고, 검증된 교육 프로그램을 통해 학생들의 미래 역량을 키우는 데 힘쓰고 있다”며 “이번 가을학기에는 중등 실전 심화 프로그램 ‘THE OPEN Prime’을 운영해 지필고사와 수행평가를 함께 준비할 수 있는 학습 로드맵을 제시할 계획”이라고 밝혔다.

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