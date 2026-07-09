美, 대이란 추가작전 완료…"해안 군사표적 약 90개 타격"

미군이 8일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대응해 이란 군사시설을 겨냥한 추가 공습을 완료했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

중동을 관할하는 미군 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "이란 해안선을 따라 방공 시스템, 해안 감시 자산, 미사일·드론 저장고, 해군 자산, 군사 보급 기반시설 등 약 90개의 이란 군사 목표물을 타격했다"고 밝혔다.



중부사령부는 상업적 화물운송과 무고한 민간인 선원들을 호르무즈 해협에서 공격하는 이란의 군사역량을 추가로 약화하는 게 목적이었다고 설명했다.



이번 작전은 전날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 소형선박 60여척 등 이란의 군사 목표물 80여곳을 타격한 데 이어 이틀째 단행된 공습이었다.

사진=미군 중부사령부 제공

중부사령부는 "미군은경계태세와 치명적 위력을 유지하며 군 통수권자(도널드 트럼프 미국 대통령)가 명령하는 작전을 집행할 수 있도록 준비돼 있다"고 강조했다.



앞서 미국은 이란이 지정 경로를 벗어났다며 상선을 공격하자 지난 7일 남부 여러 거점을 공격했으며 이란도 이에 맞서 바레인과 쿠웨이트 미군 기지를 때렸다.



이날 미군의 추가 군사작전이 단행되자 이란도 중동 내 미군기지들을 겨냥한 또다른 보복 공습을 가했다.

<연합>

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