한은 총재 "2026년 후반기 외국인 매도세 잦아들 것"

신현송 한국은행 총재는 9일 "앞으로 원화가 강세로 돌아설 여지가 상당히 있다고 본다"고 밝혔다.



신 총재는 이날 오전 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 더불어민주당 문진석 의원의 관련 질의에 "경상수지 흑자가 아주 큰 폭으로 누적되고 있다"며 이같이 답했다.

신현송 한국은행 총재가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 재정경제기획위원회 제2차 전체회의에 출석해 업무보고를 하고 있다.

그는 한미 통화스와프와 관련, "정부 간의 협의가 있고, 중앙은행 간의 협조 틀 안에서 항상 논의가 있다"며 "그런 제도는 상징적으로, 또 심리적으로 상당히 크게 좋은 영향을 미칠 것 같다"고 말했다.



다만 "(통화스와프는) 그 목적이 유동성이 고갈됐을 때 유동성을 지급하는 장치"라며 "지금 현 상황에서는 유동성이 부족하지 않다"고 선을 그었다.



최근 환율 상승 요인에 관해선 "미국 통화정책 변화 가능성 때문에 달러가 강세"라며 "국내에서는 (외국인 투자자의) 포트폴리오 리밸런싱(재조정) 등의 요인도 있다"고 말했다.



그는 "단기적으로 수급이 중요한 결정 요인이지만, 장기적으로 기초가치도 있다고 생각한다"고 덧붙였다.



원화의 기초가치를 고려할 때 과도한 환율 상승이 완화될 여지가 있다는 의미로 해석된다.



신 총재는 외국인 투자자의 국내 주식 순매도와 관련, "한국 주식 가격이 많이 올라서 외국인들이 비중을 줄이는 과정에서 매도세를 이어가고 있다"면서 "그렇지만 올해 후반기에는 (외국인 매도세가) 좀 잦아들 것으로 생각한다"고 말했다.

<연합>

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