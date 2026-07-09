'피습 자작극' 혐의 정이한, 10년지기 트레이너와 범행 공모

'피습 자작극' 혐의(위계공무집행방해와 공직선거법 위반 등)로 전날 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 6·3 지방선거에 유리하게 하려고 자작극을 벌였고, 이미 선거일 전에 경찰에 출석해 혐의를 시인했던 것으로 확인됐다.



9일 부산경찰청과 금정경찰서에 따르면 정 전 후보와 정씨의 헬스 트레이너 A씨는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 벌어진 음료 투척 자작극을 공모했다.

지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기위해 법정에 들어서고 있다. 연합뉴스

두 사람은 10년 가까이 알고 지낸 사이였다.



경찰 관계자는 "선거에 유리함을 얻으려고 두 사람이 자작극을 벌인 것으로 보인다"고 설명했다.



당시 정 전 후보는 유세하던 중 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했다.



음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다는 것이었다.



경찰은 선거캠프 관계자의 신고를 접수하고 음료를 던진 A씨를 중심으로 선거방해 행위에 대한 배후 세력 여부 등을 조사했다.



그런데 그 과정에서 정 전 후보와 A씨가 여러 차례 통화한 내역이 확인됐고, 범행 당일 두 사람이 헬스장에 함께 있던 CCTV 영상도 확보됐다.



경찰 관계자는 "테러 행위는 기본적으로 서로 통화를 할 수 없는 사람과 이뤄지는 일"이라며 "심지어 정 전 후보는 A씨를 모르는 사람이라고 진술했다"고 말했다.



피습 피해자 행세를 하며 A씨 탄원서까지 냈던 정 전 후보는 지난 5월 중순 경찰에 출석해 범행을 시인하기에 이르렀다.



그런데도 정 전 후보는 선거운동을 계속하면서 언론의 관심을 받았고, 목 보호대를 착용한 채 선거운동을 이어가며 시민들의 이목을 끌었다.



그는 선거 기간 TV 토론회 배제에 반발해 단식 농성을 벌인 데 이어 토론회장에 선거관리위원회 허가 없이 거짓말탐지기를 반입해 논란을 빚었다.



선거 막판에는 잠적 소동까지 불거지며 정치권 안팎에서 여러 해석을 낳았다.



정 전 후보는 선거 이후 경찰 수사가 본격화하자 개혁신당을 탈당했고, 이후 정계 은퇴를 선언했다.



경찰 관계자는 "두 사람 사이의 금전 거래 등 대가성 여부도 조사 중"이라며 "다음 주 중에 검찰로 송치할 계획"이라고 말했다.

<연합>

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