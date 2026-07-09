장윤기 ‘봐주기 수사’ 논란에 경찰 가족 사건 전수조사…경찰 수사 쇄신 TF 구성

‘광주 여고생 살해범’ 장윤기(23) 수사 과정에서 나타난 ‘봐주기 수사’ 의혹으로 경찰이 ‘경찰 수사 신뢰제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)’를 만든다. 경찰은 경찰관 가족과 관련된 사건에 대해서도 전수조사를 실시할 계획이다.

'여고생 살해범' 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 지난 8일 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 호송차에 올라타고 있다. 연합뉴스

경찰청은 9일 장윤기 사건과 관련해 유사사례 재발을 방지하기 위해 외부인사를 위원장으로 두는 경찰 수사 쇄신 TF를 구성한다고 밝혔다. TF 위원 과반수도 외부인사로 둬 경찰 수사 제도 전반에 대한 검토 및 신뢰 제고 방안 마련에 나설 예정이다.

장윤기 유사 사례에 대한 전수조사에도 나선다. 경찰관의 자녀, 부모 등 직계존비속 관련 사건 중 해당 경찰관이 과거에 근무한 이력이 있거나 현재 근무하는 경찰서가 수사하고 있는 사건들이 전수조사 대상이다. 경찰 관계자는 “조사 기간이나 구체적인 내용 등은 TF 차원에서 결정할 계획”이라고 말했다.

경찰청에는 국가수사본부장 직속으로 경찰관의 수사비위에 대응하는 내부비리수사대가 신설된다.

유재성 경찰청장 직무대행은 10일 미국 출장에서 조기 귀국해 경찰 지휘부 화상회의를 연다. 유 대행은 장윤기 사건에 대한 재발방지에 대한 실천의지를 표명하고 구체적인 내용을 논의한다.

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