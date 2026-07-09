밤 수도권·강원에 장대비…비 그치면 바로 '이중 고기압 폭염'

9일에서 10일로 넘어가는 밤 수도권과 강원내륙에 다시 장대비가 쏟아지겠다. 이 장맛비가 그치면 북태평양고기압과 티베트고기압이 우리나라를 이중으로 덮어 매우 덥겠다.



9일 오전 11시 현재 서울과 경기남부, 강원중남부내륙·산지, 충청, 호남, 경북중·북부에 호우특보가 내려진 가운데 경기남부엔 시간당 50㎜ 이상, 중부지방 나머지 지역과 전라서해안·경북북부엔 시간당 20∼40㎜씩 호우가 쏟아지고 있다.

많은 비가 내린 9일 오전 서울 중구 청계천 산책로가 통제되고 있다.

이날 낮까지 중부지방과 전북, 전남서해안, 경북중·북부에 시간당 20∼80㎜씩 매우 거세게 비가 내릴 것으로 예상된다.



오후 들어서면 전날부터 많은 비를 뿌린 정체전선이 북태평양고기압 확장에 맞춰 점차 북쪽으로 밀려 올라가겠다.



이에 따라 충청과 남부지방은 이날 밤부터 비가 점차 그치겠다.



다만 수도권과 강원은 10일 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다.



특히 호우에 즉각 대응하기 어려운 밤에 북쪽에서 차고 건조한 공기가 재차 남하해오면서 북상하는 북태평양고기압 전면의 고온다습한 공기와 충돌, 비구름대가 다시 강하게 발달하면서 장대비가 내리겠다.



경기남부내륙을 제외한 수도권에 이날 밤부터 10일 늦은 새벽까지, 강원북부내륙에 이날 늦은 밤부터 10일 늦은 새벽까지 시간당 20∼30㎜씩 비가 올 때가 있겠다.

9일 충남 공주시 반포면 동학사 인근 상가 지역이 장맛비에 침수돼 있다. 공주소방서 제공

이때 북한 쪽에도 많은 비가 내려 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 수위가 급격히 오를 수 있으니 접경지역에서는 주의해야 한다.



9일 오전 11시 기준 앞으로 더 내릴 비의 양은 강원내륙·산지 50∼100㎜(강원내륙 많은 곳 150㎜ 이상), 수도권·충청·전북·전남북서부·전남중부서해안 30∼80㎜(수도권·충청·전북서부 많은 곳 120㎜ 이상, 전남북서부·전남중부서해안 많은 곳 100㎜ 이상 ), 경북중부·경북북부·경북남서내륙 30∼80㎜, 서해5도 20∼60㎜, 강원동해안 5∼50㎜, 광주·전남(북서부·중부서해안 제외)·대구·경북남동부·경남서부내륙·울릉도·독도 10∼40㎜, 제주산지 5∼40㎜, 제주(산지 제외) 5㎜ 미만 정도로 예상된다.



비가 그친 이후엔 북태평양고기압에 더해 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 곧바로 매우 강한 폭염이 나타나겠다. 고온다습한 남풍이 지속해서 유입, 체감온도가 매우 높겠다.



현재는 영남권을 중심으로 폭염주의보가 내려져 있는데, 11일엔 중부지방, 이후 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.



10일의 경우 아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온이 28∼34도겠다.



토요일인 11일은 아침 최저기온이 22∼25도이고 낮 최고기온이 30∼36도에 달하겠으며 12일은 22∼27도와 30∼36도겠다.

전북 곳곳에 호우특보가 내려진 9일 오전 익산시 용안면의 한 도로 위에서 소방대원들이 쓰러진 나무를 제거하고 있다. 전북특별자치도소방본부 제공

10일 이후 장맛비는 소강상태를 보이겠지만, 장마가 끝난 것은 아니다.



다음 주 중반인 15∼16일 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 다시 한번 비가 내릴 것으로 예상된다.



다만 이때 찬 공기의 유입 강도, 필리핀 동쪽 해상에서 열대요란 발생 여부 등에 따라서 정체전선 위치가 달라질 수 있어 아직은 예보가 달라질 가능성이 큰 상황이다.

<연합>

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