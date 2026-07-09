방탄소년단, 런던 토트넘 스타디움 2회 공연에 13만명 동원…"회당 최다 기록"

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 영국 런던에서 또 하나의 기념비적인 이정표를 세웠다.

9일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 방탄소년단은 지난 6~7일(현지시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'을 개최하고 약 13만 관객을 끌어모았다.

해당 6만5000명씩 운집한 셈이다. 공연 주관사 라이브네이션은 이번 공연이 2019년 해당 스타디움 개장 이래 '회당 최다 관객 동원' 기록을 경신했다고 밝혔다.

방탄소년단은 이로써 2019년 한국 가수 최초의 웸블리 스타디움 입성에 이어, 약 7년 만에 찾은 런던에서 또 한 번 스타디움 신기록을 추가하며 독보적인 위상을 증명했다.

이번 공연에서 방탄소년단은 정규 5집 타이틀곡 '스윔(SWIM)'과 '훌리건(Hooligan)' 등 신곡을 비롯해 '아이돌(IDOL)', '불타오르네' 등 메가 히트곡을 쏟아내며 현장을 달궜다.

현지 외신의 극찬도 쏟아졌다. 롤링스톤 UK와 가디언은 "세계에서 가장 큰 밴드의 왕좌를 되찾았다", "믿을 수 없을 만큼 즐거운 스펙터클"이라는 평과 함께 만점인 별점 5점을 부여했다. 더 타임스 역시 별점 4점과 함께 음악의 강렬함을 호평했고, NME는 무대 전반에 녹아든 한국적 정체성에 주목했다.

방탄소년단은 "7년 전 웸블리의 감동을 다시 느꼈다"며 감격을 전했다. 이들은 오는 11~12일 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 한국 가수 최초로 단독 공연을 열고 유럽 투어의 열기를 이어간다.

<뉴시스>

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