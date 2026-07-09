320시간 걸리던 증거 분석을 3시간 만에… 경찰 AI 성착취 영상 탐지 기술 도입

인공지능(AI)을 활용해 성착취 영상 증거를 빠르게 찾아내는 프로그램이 전국 경찰에 배포된다. 403시간 분량의 4200개 영상에서 성착취 부분을 찾아내 증거문서로 만드는 데까지 단 3시간밖에 걸리지 않았다.

경찰청 국가수사본부는 9일 AI를 활용한 ‘성착취물 탐지 및 증거서류 작성 자동화 프로그램’을 전국 시도경찰청 및 경찰서 수사관들에 배포했다고 밝혔다. 이 프로그램은 방대한 압수물 중에서 성착취 핵심 증거를 파악하고 피의자들의 혐의를 입증하는데 역할을 한다.

인공지능(AI)을 활용해 성착취 영상 증거를 빠르게 찾아내는 프로그램이 전국 경찰에 배포된다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI를 사용해 구현한 이미지. Chat GPT 생성

대용량 디지털 증거를 대상으로 실증한 결과 총재생 시간 403시간 분량 동영상 4215개(820기가파이트 용량)에서 성착취물 여부를 판단하고 증거문서 형식으로 현출하는 작업이 기존에는 약 320시간이 소요됐으나 AI 프로그램을 이용하니 3시간으로 줄어들었다.

이 프로그램은 인공지능 객체 탐지기술과 백식 프로그램의 초고속 파일 검색 기술을 결합해 제작됐다. 디지털 증거물 내 사람의 신체 노출을 정확하게 식별한 뒤 탐지 결과를 확률값으로 제공한다. 판독결과는 증거문서 형태로 자동 현출한다.

경찰은 이 프로그램이 지난해 아이피(IP) 카메라 해킹 사건 수사 과정에서 탄생했다고 설명했다. 당시 수사팀은 12만여대 IP카메라 해킹 과정에서 확보한 디지털 증거들로부터 불법촬용물을 찾아내야했고 이 프로그램을 활용해 핵심 증거들을 확보했다. 이후 사용자 편의사항 및 현장 수요부서의 요구사항을 추가로 반영해 성능을 개선했다.

프로그램은 경찰 내부 업무망을 통해 배포되고 있다. 경찰은 현장 의견을 수렴해 탐지 정확도와 프로그램 기능을 계속 보완해나갈 계획이다. 한 경찰관은 “시급을 다투는 업무환경 속에서 증거 확보의 최적시간을 지키는 강력한 무기가 될 것”이라고 기대했다.

박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “이번 프로그램 배포를 통해 방대한 증거 분석 등 수사 속도를 획기적으로 높이게 된 만큼 날로 진화하는 디지털 성범죄를 끝까지 추적해 가해자를 반드시 엄벌하겠다”고 말했다.

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