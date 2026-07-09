조혜련 건강검진 결과 상위 5％ "관리 정말 잘했다"

코미디언 조혜련이 상위 5％에 해당하는 건강 상태를 공개했다.

조혜련은 8일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에서 건강 상태를 확인하기 위해 한의원을 찾았다.

조혜련. '조회련: 조혜련' 유튜브 캡처

이날 조혜련은 인바디를 측정했다.

의사는 "근육량도 지금 괜찮다. 관리 되게 잘하고 계신다"고 했다.

그는 "지금은 다 정상 범위이고 체중은 1.6㎏ 빼야 된다고는 한다. 근데 이 정도면 (운동) 잘하고 계신 거다"라고 말했다.

이어 "여자분들도 관리 많이 하시는 분들은 운동 더 많이 한다. 지금 운동 즐기는 정도로 하고 있지 않냐"고 했다.

그러자 조혜련은 "그렇다. 근데 난 어차피 몸을 보여줄 사람이 없다 남편 외에는. 남편도 이제 본체만체 한다"고 말했다.

의사가 "저는 미혼이다"라고 하자 조혜련은 "나중에 본체만체 할 거다"라며 웃음을 자아냈다.

PD가 "모든 게 표준인 거 처음 본다"고 하자 의사는 "이런 분들 잘 없다. 상위 5％는 줄 수 있다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지