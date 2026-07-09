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코스피 이틀 급락 딛고 7400선…외국인도 3천억대 ‘사자’

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이종민 기자 jngmn@segye.com

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코스피가 이틀 연속 하락을 딛고 장 초반 반등해 7400선을 나타내고 있다.

 

한국거래소에 따르면 9일 오전 9시52분 현재 코스피는 전 거래일보다 205.51포인트(2.84%) 오른 7452.30을 기록 중이다. 같은 시각 코스닥지수 역시 21.05포인트(2.68%) 상승한 806.05를 나타내고 있다.

 

9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 SK하이닉스, 삼성전자의 주가가 표시되고 있다. 연합뉴스
9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 SK하이닉스, 삼성전자의 주가가 표시되고 있다. 연합뉴스

간밤 미국 뉴욕증시에서 반도체 및 인공지능(AI) 인프라 관련주가 상승하면서 국내 증시에도 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 다우존스30산업평균지수는 1.09% 하락했지만 기술주 중심의 나스닥종합지수가 0.20% 올랐고, 필라델피아반도체지수가 2.2% 상승한 점이 긍정적으로 작용했다.

 

유가증권시장에서 기관과 외국인이 각각 6121억원, 3363억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 개인은 8958억원을 순매도 중이다.

 

시가총액 상위 종목 중 반도체주의 상승세가 눈에 띈다. 삼성전자는 전장 대비 2.88% 오른 28만5500원에 거래 중이며, SK하이닉스는 7.13% 상승한 222만4000원을 기록하고 있다.

 

이 밖에도 SK스퀘어(6.38%), 삼성전자우(4.17%), 삼성전기(3.92%), LG에너지솔루션(2.69%), 삼성물산(2.66%) 등이 오름세를 보이고 있다. 반면 삼성생명(-3.47%), 현대차(-1.95%), 삼성바이오로직스(-0.29%) 등은 하락세를 나타내고 있다.

 

한지영 키움증권 연구원은 “최근 3거래일 연속 하락에 따른 낙폭 과대 인식 속에 전일 하락분을 만회해나갈 것”이라며 “현재 구간에서는 반도체, 전력기기 등 기존 주력 업종 중심의 분할 매수 대응을 우선순위로 가져가는 것이 합리적”이라고 분석했다.


이종민 기자 jngmn@segye.com 기자페이지 바로가기

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