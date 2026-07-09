"이란 북동부 철교도 공습당해"…美 이란 공격 넓히나

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 후에도 호르무즈 해협 통제권을 두고 남부 지역서 공습을 주고받는 가운데 9일(현지시간) 북동부 지역에서도 공습 피해가 발생했다.



로이터통신은 이날 현지 매체를 인용해 이란 북동부 철도 교량도 공습 피해를 봤다고 보도했다.

이란 테헤란 시내의 모습. AFP연합뉴스

미국 CNN 방송은 이란 IRIB 국영방송 보도를 인용해 이란 북동부 골레스탄주 아칼라시 외곽 철도 교량이 미군으로부터 공격받았다고 보도했다.



이란이 지정 경로를 벗어났다며 호르무즈 해협을 지나던 상선을 잇따라 공격하자 미국은 그에 책임을 물어 지난 7일부터 이틀에 걸쳐 페르시아만과 오만만에 있는 이란 남부의 여러 거점을 공습 중이었다.



이란 반관영 파르스 통신에 따르면 전날 이란 남부 중앙의 항구도시 반다르아바스, 해협의 동쪽 출구 쪽에 있는 항구도시 시리크에서 여러 차례 강력한 폭발음이 들렸다. 또 이란 동남부와 오만만 연안의 항구도시 차바하르에도 피해가 발생했다.

<연합>

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