에어컨 없는 런던 지하철 40도 육박…"꼭 필요할 때만 타라"

서유럽의 폭염이 중부 유럽으로 넓혀지고 있는 상황 속 영국 런던 지하철 고심도 노선 '튜브'의 객실 내부 온도가 한때 40도에 다다른것으로 알려졌다.

지난 7일(현지 시간) 영국 인디펜던트 등에 따르면 폭염이 한창이던 지난달의 그린피스의 의뢰로 영국의 열화상 조사 전문 컨설팅 기업 'TI 서멀 이미징'이 런던 지하철 대표 노선 중 하나인 피카딜리선을 열화상 촬영한 결과 열차 바닥의 온도가 40도에 달한 것으로 드러났다.

서유럽의 폭염이 중부 유럽으로 넓혀지고 있는 상황 속 영국 런던 지하철 고심도 노선 '튜브'의 객실 내부 온도가 한때 40도에 다다른것으로 알려졌다.

런던 지하철 노선 전체에서 냉방 장치를 갖춘 열차는 약 190대이고 2017년 6월 이후 9년 동안 신형 냉방 열차 도입을 하고 있지 못하고 있다.

이도 디스트릭선, 서클선 등 터널의 크기가 크고 건설 시기가 이른 4개 저심도 노선에만 도입됐고 전체 노선의 약 60%를 차지하는 센트럴, 빅토리아 등 고심도 노선에는 한 대도 없다.

매일 혼잡 시간대에 열차 수백대가 좁은 터널을 지나며 공기를 강하게 밀어내는 '피스톤 효과'도 승객을 괴롭히고 있다. 터널 내부의 뜨거운 열기가 순환하며 승강장과 객차 내부의 온도가 급격히 높아지기 때문이다.

1973년 도입분 이후 현재까지 신형 차량 교체가 없던 피카딜리선은 올해 말부터 신형 차량 도입으로 고심도 노선 중 최초로 신형 냉방 열차를 갖출 것으로 보인다. 하지만 고심도 노선 전체 구간에 냉방 열차가 도입되려면 수십년 걸릴 가능성이 크다.

1990년대 후반부터 2000년대 초반 도입된 노던선과 주빌리선 열차는 현재 별도의 교체 예정이 없고 2009년과 2011년 사이에 도입된 빅토리아선 열차 또한 수십년 더 운행될 것으로 보인다.

또한 1972년에 마지막으로 새 열차를 도입한 베이컬루션, 1992년 마지막으로 도입한 센트럴선, 워털루 앤 시티선에 대해서는 냉방 열차 도입을 계획하고 있지만 자금 확보를 하지 못한 것으로 알려졌다.

이에 런던 교통공사(TfL) 관계자는 "교통과 같은 주요 시설을 포함해 런던 전역이 극심한 더위에 시달리고 있다"며 "고객, 직원 및 교통망에 미치는 실질적인 영향을 고려해 이 같은 상황에 대비해야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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