파주 1000가구 전력·수도 원격검침 통합 실증사업 시작

기후에너지환경부가 경기 파주 내 주택 1000가구를 대상으로 ‘전력·수도 지능형 원격검침 설비(AMI·Advanced Metering Infrastructure) 통합 실증사업’을 추진한다.

기후부는 10일 한국전력공사 남서울본부에서 파주시·한전·한국수자원공사와 함께 전력·수도 간 AMI 통합을 위한 업무협약을 체결한다고 9일 밝혔다.

기후에너지환경부. 뉴시스

AMI는 전력·수도 등 사용량 정보를 디지털 방식으로 원격 수집·전송·관리하는 시스템이다. 이 설비가 도입되면 검침원이 직접 가정에 방문해 수기로 계량기를 확인하지 않고 원격으로 자동 검침해 사용자가 실시간으로 사용량 정보를 확인할 수 있다.

전력 분야 AMI는 전국 보급률이 91% 수준이다. 수도 분야는 비용 부담 등 이유로 보급률이 24%에 불과하다.

이에 사용 가능 기간이 지났거나 교체가 필요한 전력 분야 AMI에 통합원격검침 모델을 설치하고 계량 정보를 연계시키는 전력·수도 원격검침 통합 사업을 추진키로 한 것이다. 이 경우 수도 AMI 설치 비용을 약 25% 줄일 수 있다.

기후부는 이번에 파주 내 주택 1000가구 대상으로 통합 실증사업 추진하고 다른 지자체로 확산한다는 계획이다.

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