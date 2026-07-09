보호자 외출한 사이 서울 은평구 빌라 화재…초등생 남매 사망

서울 은평구 한 빌라에서 화재가 발생해 초등학생 2명이 숨졌다.

9일 소방 당국에 따르면 전날 밤 10시 57분께 은평구 갈현동의 지상 3층·지하 1층짜리 빌라 3층에서 불이 났다.

119 구급대. 연합뉴스

건물 안에 있던 남·여 초등학생 2명이 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다. 이들은 각각 초등학교 2학년, 1학년 남매인 것으로 알려졌다.

보호자인 아버지는 화재 전에 외출한 것으로 파악됐다.

이밖에 주민 2명이 연기를 흡입했고, 9명은 자력으로 대피했다.

폭발 소리와 함께 불이 났다는 이웃 신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 82명과 차량 23대 등을 동원해 화재 발생 약 50분 만인 오후 11시 47분께 불을 완전히 껐다.

당시 쓰레기를 버리러 밖으로 나왔다 화재가 발생하는 장면을 목격한 이웃은 "(집 안에서)불이 깜빡깜빡하는 게 보이더니 펑 소리와 함께 불이 났고, 창문이 바닥으로 떨어졌다"며 "바로 집 안에 있던 아들 보고 빨리 나와서 신고하라고 했다"고 당시 상황을 전했다.

다른 주민도 "(화재가 난) 옆집에 사는 할머니와 손자가 살려달라고 하는 것을 봤다"고 얘기했다.

현장에서 만난 이웃 주민들은 "부모 마음이 어떻겠냐"며 안타까움을 감추지 못하는 모습이었다.

과거에도 보호자가 비운 사이 화재가 발생해 집에 혼자 남은 아동이 숨지는 비극이 반복해서 발생해왔다.

작년 7월 부산 기장군의 한 아파트에서 부모님이 집을 비운 사이 화재가 발생해 초등학교 3학년과 유치원생 자매가 숨졌고, 2023년 울산에서도 아버지가 비운 사이 불이 나 5세 아이가 숨지는 참변이 일어났다.

경찰은 화재 현장을 감식해 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지