5·18단체 “배재고 야구부 진심 어린 성찰…출전 정지 풀어줘야”

5·18민주화운동 관련 단체들이 지역 비하 응원으로 물의를 빚은 배재고 야구부에 대해 “진심 어린 반성과 변화의 의지를 고려해 선처해 달라”며 대한체육회에 호소했다.

광주일고와 배재고 야구부원들이 6일 오후 전남광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 오월 영령에 묵념하고 있다. 뉴시스(공동취재)

5·18공법3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단은 9일 공동 입장문을 내고 “5·18 정신의 핵심은 ‘배제’가 아닌 ‘포용’에 있다”며 배재고에 대한 징계 재심 과정에서 학생들의 반성과 사과를 충분히 고려해 달라고 요청했다.

이들은 “과거의 잘못을 마주하고 이를 바로잡으려는 배재고의 용기는 역사를 과거에 박제된 기록이 아니라 현재를 살아가는 우리 모두의 책임으로 받아들이고 있다는 증거”라며 “실수는 누구나 할 수 있지만, 그 실수를 통해 스스로를 돌아보고 더 나은 내일을 향해 나아가는 것은 성숙한 시민의 자세”라고 평가했다.

이어 배재고 야구부원들에게는 “이번 일을 계기로 5·18의 숭고한 가치를 깊이 이해하고 우리 사회의 갈등을 치유하며 화합을 이끄는 주역으로 성장해 달라”고 당부했다.

이들은 대한체육회를 향해서도 선처를 요청했다. 단체들은 “광주일고의 선처 요청과 함께 배재고 학생들이 보여준 진심 어린 성찰과 변화의 의지를 충분히 헤아려 달라”며 “배재고가 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전할 수 있도록 현명한 판단을 내려 달라”고 요청했다.

앞서 배재고 일부 학생들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 광주제일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 지역 비하성 응원을 해 논란을 빚었다.

이에 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열어 배재고에 전국대회 6개월 출전 정지와 청룡기 잔여 경기 몰수패 징계를 의결했다.

이후 배재고는 지난 6일 이효준 교장을 비롯한 교직원과 지도자, 학생선수, 학부모 등 86명의 방문단이 광주일고를 찾아 공식 사과했으며, 광주일고 역시 지난 7일 배재고에 대한 징계 선처를 요청한 바 있다.

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