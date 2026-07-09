‘쉬었음’ 청년, 평균 9.4개월 일 안 한다

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‘쉬었음’ 청년의 평균 휴식 기간이 9개월에 달한다는 조사 결과가 나왔다. 취업 경험이 없는 경우 3개월 가량을 더 쉬는 것으로 나타났다.

9일 한국노동연구원의 월간 노동리뷰 6월호에 실린 ‘쉬었음 청년들의 쉰 기간에 따른 이후 취업 이행 차이’ 보고서에 따르면 청년의 평균 ‘쉬었음’ 기간은 9.4개월이었다.

기간별로 보면 6개월 미만이 33.8%로 가장 높았고 그 다음이 6~11개월 미만(40.1%), 1~2년 미만(21.8%), 2년 이상(4.3%) 순으로 조사됐다.

취업 경험 유무에 따라 청년들의 평균 ‘쉬었음’ 기간은 다르게 나타났다.

취업을 한 번도 하지 못한 청년은 평균 12.9개월을 쉬었으며, 실직 후 1년 이상 지난 경우도 12.6개월로 비슷한 수치를 보였다.

반면 실직 후 1년이 되지 않은 청년의 ‘쉬었음’ 기간은 4.4개월밖에 되지 않았다.

‘쉬었음’ 청년의 마지막 활동 상태를 보면, 쉬기 전 실직한 청년이 48.1%로 가장 높았다.

그 다음으로는 학업(25.1%), 구직(14.8%), 취업준비(6.0%), 군복무(6.0%) 순이었다.

반면 취업 경험이 없는 청년의 경우는 달랐다.

‘쉬었음’으로 진입하기 전 학교를 다니고 있었던 경우가 58.5%로 가장 많았다. ‘쉬었음’ 진입 전 구직 활동을 했던 청년은 20.9%에 그쳤다. 군복무가 11.4%, 취업 준비가 9.1%였다.

연구진은 “취업 무경험 ‘쉬었음’ 청년의 상당수가 학업 종료 후 본격적인 구직 활동 없이 곧바로 ‘쉬었음’ 상태로 진입한다는 점에서 현재 정부에서 추진하고 있는 청년뉴딜 정책의 일경험 프로그램이나 직무 역량 강화 등 훈련 및 매칭 중심의 선제적 지원이 중요할 것으로 판단된다”고 설명했다.

그러면서 “2년 이상 장기로 ‘쉬었음’ 집단은 정신건강을 포함한 전반적인 건강 상태도 상대적으로 취약하게 나타난다”며 “이들의 자립과 일상 회복을 지원하고 사회 및 일터로의 재진입을 돕는 심리·정서적 지원 중심의 프로그램도 유효할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

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