평일 아침 앞차 들이받은 40대 여성…차 열어보니 마약 ‘가득’

평일 아침부터 마약에 취한 상태로 운전하다 추돌사고를 낸 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

지난 7일 오전 서울 동작구 이수역사거리 인근에서 추돌 사고를 낸 40대 여성의 입 안을 검사하는 모습. MBN 보도화면 캡처

9일 경찰 등에 따르면 서울 방배경찰서는 A씨를 마약류관리법 위반, 도로교통법 위반(약물운전) 등 혐의로 긴급체포해 조사 중이다.

A씨는 지난 7일 오전 9시10분쯤 서울 동작구 이수역사거리 인근에서 승용차를 몰다 앞차를 들이받은 혐의를 받는다. 비교적 가벼운 추돌사고로 인명 피해는 없었다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨가 횡설수설하고 비틀거리는 등 이상 행동을 보이자 차량을 수색했고, 소분된 다수의 마약류와 향정신성의약품 등을 발견했다.

A씨를 상대로 마약 간이시약 검사를 진행한 결과 양성 반응이 나왔다.

경찰은 A씨를 상대로 약물 입수 경위와 투약 여부 등을 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토 중이다.

한편 약물 운전 사고가 지속적으로 늘며 관련 처벌도 강화된 바 있다. 개정된 도로교통법이 시행된 지난 4월2일부터 약물 운전 처벌은 기존 ‘3년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금’에서 ‘5년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금’으로 상향됐다.

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