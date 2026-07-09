이준영, 유키스 데뷔 후 편의점 알바 "매니저에게 들킨 후 울어"

배우 이준영이 과거 생계를 위해 편의점 야간 아르바이트를 해야 했던 가슴 아픈 무명 시절을 털어놨다.

이준영은 지난 8일 방송된 tvN 토크 예능물 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 그룹 유키스 데뷔 이후 겪었던 극심한 생활고를 고백했다.

당시 국내 활동 공백과 가정 형편으로 인해 집 앞 편의점에서 야간 아르바이트를 시작했다고 밝힌 그는 뜻밖의 장소에서 마주한 현실에 눈시울을 붉혔다.

그는 아르바이트 도중 우연히 담배를 사러 온 소속사 매니저와 마주쳤던 순간을 회상하며 "절대 들키고 싶지 않았던 모습이라 너무 부끄럽고 창피해 아무 말도 못 하고 울었다"고 전했다.

당시 사정을 알게 된 매니저 역시 그를 집에 데려다준 뒤 함께 눈물을 흘린 것으로 알려졌다.

편의점 카운터 뒤에서 "꼭 성공하겠다"고 다짐하며 이를 악물고 버텼다는 이준영은, 이후 100번이 넘는 오디션 낙방과 아이돌 출신에 대한 편견을 극복하고 현재는 대세 배우로 자리매김했다.

<뉴시스>

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