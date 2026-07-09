전국 흐리고 비…충청권 최대 150㎜ 폭우

목요일인 9일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.



특히 중부지방과 전라권, 경북중·북부를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 예상된다. 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반하는 지역도 있겠다.

전국이 장마전선의 영향권에 든 지난 8일 서울 세종대로 사거리에서 우산을 든 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다.

충청권과 남부지방은 이날 밤에 대부분 그치겠으나, 수도권과 강원도는 10일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기 30∼80㎜, 강원 내륙·산지 50∼100㎜, 강원 동해안 5∼50㎜이며, 충청권은 대전·세종·충남·충북 중·남부 80∼150㎜, 충남 북서부·충북 북부 50∼100㎜로 예상된다.



비가 그친 뒤에는 당분간 무더운 날씨가 이어지겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.3도, 인천 24.5도, 수원 24.3도, 춘천 22.8도, 강릉 23.1도, 청주 25.0도, 대전 23.7도, 전주 24.2도, 광주 24.6도, 제주 25.3도, 대구 25.6도, 부산 25.3도, 울산 25.6도, 창원 26.4도 등이다.



낮 기온은 25∼34도로 예보됐다. 밤에도 최저기온 25도 이상의 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼2.0m로 예상된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지