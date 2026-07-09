'엑소쌤' 이선호 "주식·코인으로 4억5천 날려…100억 빚 청산"

과학 커뮤니케이터 이선호가 가족의 빚을 떠안았던 과거를 떠올렸다.

8일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '엑소쌤' 이선호가 출연했다.

방송에서 이선호는 학창 시절 아버지가 사기를 당해 100억원의 빚이 생겼다고 고백했다.

그는 "아버지가 유능한 과학자이신데, 몇십억의 사기를 당했다. 그걸 갚으러 보증을 서서 100억 정도 빚을 지게 됐다"고 설명했다.

과학 커뮤니케이터 이선호가 가족의 빚을 떠안았던 과거를 떠올렸다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

국어 교사였던 어머니는 한 달에 수천만원에 달하는 빚 이자를 갚기 위해 40년간 월급을 모두 썼고, 네 가족은 단칸방 신세를 면치 못했다. 동생은 대학 진학을 포기했다.

이선호는 20대부터 생계를 위해 치열하게 살아야 했다. 그는 "대학원에 가면 생활비가 지원돼서 대학교도 1년 조기 졸업했다"며 "교수님이 사주시는 밥을 먹고, 장학금을 받으며 돈을 차곡차곡 모았다"고 했다.

악착같이 돈을 모았지만 주식을 하면서 날렸다고 했다. 이선호는 "빨리 돈을 벌고 싶은 마음에 우량주가 아니라 급등락이 심한 테마주에 투자했다"며 "투자한 지 며칠 만에 하한가를 갔고 결국 상장폐지가 됐다. 뉴스에도 나온 종목이었다"고 했다.

동생에게 받은 5000만원마저 투자로 잃었다. 그는 "그 돈을 전세방 다시 얻고 이겨내는 데 써야 했는데, 코인으로 잃었다"고 말해 충격을 안겼다.

힘든 시간을 보낸 이선호는 생활 습관을 바꾸며 다시 일어섰고, 지난해 가족과 함께 빚을 모두 청산했다. 그는 "가족들이 서로 부둥켜안고 울었다"며 "가장 먼저 부모님께 집과 차를 선물했다"고 했다.

<뉴시스>

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