나토 정상들 "75조원 신규 조달"…국방비 증액 가속

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상들은 8일(현지시간) 유럽·대서양 안보에 대한 러시아의 위협 등에 대응한 국방비 증액 기조를 재확인했다.



나토 정상들은 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 정상회의에서 채택한 '앙카라 정상회의 선언'을 통해 "우리는 500억달러(약 75조4천억원) 이상의 신규 조달 계획을 발표하며, 공동 생산능력 확대와 산업계 협력을 통한 혁신 가속화를 약속한다"고 밝혔다.

나토 정상들. EPA연합뉴스

이어 "동맹국 사이에 방위 무역 장벽을 제거하고, 나토 파트너십을 활용해 방위산업 깊이와 협력을 극대화하기 위한 노력을 계속하겠다"고 강조했다.



이들은 "러시아가 유럽·대서양 안보와 안정에 가하는 장기적인 위협과 끊임없는 테러 위협에 대응하기 위해 동맹국들은 '헤이그 국방 약속'을 이행하고 있다"고 언급했다.



나토는 작년 헤이그 정상회의 때 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박 속에 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 총 5％로 증액하기로 공식 합의했다.



이날 선언에는 "나토 정상들은 집단방위와 대서양 동맹의 철통같은 의지를 재확인하기 위해 앙카라에 모였다"며 "유럽 동맹국들과 캐나다는 미국과 협력해 동맹의 방어에 대한 더 큰 책임을 맡고 있다"는 문구가 들어갔다.



또 "나토의 억지력과 방어력은 핵, 재래식, 미사일방어 역량의 적절한 조합에 우주·사이버 자산이 더해져 완성된다"며 "상호 운용 가능한 대서양 전역 전투 클라우드 개발, 강력한 인공지능(AI) 모델 도입도 이뤄지고 있다"는 내용도 담겼다.



나토 정상들은 미국과 이란 분쟁과 관련해서는 "이란이 절대로 핵무기를 보유해서는 안 된다는 점을 재차 강조하며, 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 온전히 존중할 것을 촉구한다"고 했다.



우크라이나 전쟁에 대해서는 "우크라이나가 대서양 안보에 기여하고 있다"며 "올해 700억유로(약 120조4천억원)의 군사장비, 지원 및 훈련을 제공하기로 약속했으며 2027년에도 최소한 같은 수준을 유지한다는 주권적 약속을 재확인한다"고 명시했다.



마르크 뤼터 나토 사무총장은 행사를 마무리하는 기자회견에서 "이번 정상회의 메시지는 간단하다, 나토가 성과를 내고 있다는 것"이라며 "우리는 더 나은 방향으로 안보 균형을 재조정하고 있으며, 이것이 '나토 3.0'의 핵심"이라고 자평했다.



올 2월 미국 전쟁부의 엘브리지 콜비 정책차관이 나토 국방장관회의에서 제시한 '나토 3.0' 구상은 미국이 본토 방어와 인도·태평양 지역에서의 중국 억지에 집중하고, 유럽이 미국에 안보를 의존하지 않는 '파트너십'으로 발전한다는 개념이다.



뤼터 사무총장은 이번 회의를 통해 나토의 무인항공기(UAV·드론) 대응 역량 강화 청사진 '나토 드론 엣지' 등 공군력 증강을 비롯한 여러 무기체계 도입 계획을 밝힌 바 있다.



또 이날 뤼터 사무총장은 나토 동부 지역으로 향하는 파이프라인을 포함한 새로운 시설을 지원하는 270억유로(약 46조5천억원) 규모의 연료 인프라 현대화 사업도 발표했다. 이는 정상회의 개최국인 튀르키예가 주도적으로 추진해온 구상과 연계된 것으로 보인다.

<연합>

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