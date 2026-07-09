전국 강한 장맛비…최대 200㎜ 이상 쏟아진다

목요일인 9일은 전국에 강한 장맛비가 내리겠다. 중부지방과 전라권, 경북 중·북부를 중심으로 최대 200㎜ 이상의 많은 비가 예보된 가운데 시간당 최대 80㎜의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 예보에서 "제주도는 새벽에, 충청권과 남부지방은 밤에 대부분 비가 그치겠지만 수도권과 강원도는 10일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다"고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원 내륙·산지 50~100㎜(강원 중·남부 내륙 많은 곳 150㎜ 이상), 대전·세종·충남과 충북 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상)다.

전북과 광주·전남 북서부·중부 서해안은 80~150㎜(전북·전남 북서부 많은 곳 200㎜ 이상), 전남 동부·남서부는 30~80㎜가 예보됐다.

경북 중·북부는 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 대구·경북 남부와 경남 서부 내륙은 20~60㎜, 울릉도·독도는 5~40㎜의 비가 내리겠다. 제주도는 산지 5~30㎜, 산지를 제외한 지역은 5㎜ 미만으로 예상된다.

특히 충청권과 전북, 전남 북서부는 9일 새벽부터 아침 사이 시간당 50~80㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다.

경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙도 같은 시간대 시간당 30~50㎜, 수도권과 강원, 경북 북부는 시간당 20~50㎜의 강한 비가 예보돼 호우특보가 발표될 가능성이 있다.

중부지방과 전라권, 경북권을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m) 안팎, 산지는 초속 20m 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

전남 남동부와 경상권, 제주도 일부 지역에는 폭염특보가 발효 중인 가운데 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 비가 그친 뒤인 10일부터는 전국 대부분 지역으로 폭염이 확대될 가능성이 있다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 25~34도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 24도, 대전 23도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 23도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 27도, 수원 27도, 춘천 26도, 강릉 28도, 대전 27도, 전주 30도, 광주 31도, 대구 33도, 부산 30도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

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