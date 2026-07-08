'장윤기 사건' 증거 방치한 수사팀장 구속…유족 "진상 규명하라" 분통

여고생 살해범 장윤기(23) 사건의 초동 수사를 지휘하며 핵심 증거물을 누락하고 채증 자료를 삭제한 혐의를 받는 경찰 수사팀장이 구속됐다. 검찰이 사건 현장에서 사라졌던 ‘케이블 타이’ 실물을 피의자의 아버지 자택에서 확보하면서 경찰의 조직적인 은폐 및 유착 의혹에 대한 수사가 급물살을 타고 있다.



광주지법 최윤영 영장전담 부장판사는 8일 증거인멸 혐의를 받는 광주 광산경찰서 박모 경감에 대해 구속영장을 발부했다. 법원은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 하고 증거인멸 및 도주 우려 등 구속 필요성을 인정했다.

장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 박모 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 호송차에 올라타고 있다. 연합

박 경감은 법원에 출석하며 ‘혐의를 인정하느냐’는 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관했다.



박 경감은 5월5일 여고생 이채원(17)양을 살해한 혐의로 긴급체포된 장윤기(23)의 차량을 수색하는 과정에서 결박 도구인 케이블타이를 발견하고도 압수하지 않은 혐의를 받는다. 당시 채증 영상에는 박 경감이 수사팀원들과 대화를 나누며 차량 조수석 수납함 속 케이블타이 한 묶음을 확인하고도 이를 방치하는 정황이 고스란히 담긴 것으로 알려졌다. 그는 또 증거 누락 논란이 일자 관련 채증 영상과 사진을 삭제하도록 지시한 혐의도 받고 있다.



수사의 전환점은 검찰의 강제 수사에서 확인됐다. 광주지검은 전날 박 경감과 현직 경찰관인 장윤기 아버지 자택 등 5곳을 압수수색해 차량에서 사라졌던 케이블타이 실물을 장윤기 아버지 자택에서 확보했다. 경찰은 장윤기의 차량을 수색했지만 증거물을 압수하지 않은 채 아버지에게 반환했고, 이후 차량은 장윤기의 아버지가 보관해온 것으로 확인됐다.



피해자 유족의 분노도 극에 달했다. 이양의 어머니는 기자회견을 열고 “국민을 보호해야 할 경찰이 도대체 뒤에서 무엇을 하고 있었느냐”며 철저한 진상규명과 책임자 처벌도 강력히 요구했다.



한편, 경찰청 특별수사팀은 이날 장윤기의 아버지이자 현직 경찰관인 장모 경감을 소환해 조사했다. 특별수사팀은 장 경감을 상대로 리얼돌을 폐기한 경위, 사건 초기 광산경찰서 수사팀과 여러 차례 통화한 이유 등을 캐물은 것으로 전해졌다.



광주지검 특별수사팀(팀장 김봉진 부장검사)은 광산서 수사팀원 2명을 참고인 신분으로 소환해 장윤기가 범행 당시 이용한 차량에 있던 케이블타이 등 주요 증거를 누락한 이유 등을 조사했다.



유엔 경찰청장 회의 참석을 위해 미국 출장 중인 유재성 경찰청장 직무대행은 경찰 부실수사 논란이 커지자 출장 일정을 하루 앞당겨 10일 귀국하기로 했다.

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