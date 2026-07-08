한국서 처음 열리는 유네스코 세계유산위에 ‘지드래곤 호두과자’ 오른다

부창제과가 19일부터 부산 벡스코에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에 공식 파트너로 참여한다. 지드래곤이 설립한 공익법인 저스피스재단과 함께 세계유산기금 캠페인을 펼치고, 한국식 디저트인 호두과자를 세계 각국 대표단과 관람객에게 선보일 예정이다.

유네스코 세계유산위원회는 세계유산의 등재와 보존, 보호 방안을 논의하는 국제회의다. 올해 회의는 한국에서 처음 열리는 세계유산위원회로, 각국 정부 대표단과 문화유산 전문가들이 부산을 찾아 세계유산의 미래와 보존 과제를 논의한다.

부창제과는 행사 기간 벡스코에 마련되는 대한민국관(K-Heritage House)에서 저스피스재단과 함께 팝업 공간을 운영한다. 현장에서는 ‘데이지 밤 호두과자’를 비롯한 부창제과의 대표 제품을 직접 구워 세계 각국 대표단과 국내외 관람객에게 제공할 계획이다.

‘데이지 밤 호두과자’는 저스피스재단과 부창제과가 함께 진행하는 ‘LOVE & PEACE’ 프로젝트의 대표 제품이다. 지드래곤 팬미팅을 통해 처음 공개된 뒤 팝업 현장에서 긴 대기 행렬이 이어지고 준비 수량이 조기 품절되는 등 관심을 모았다.

부창제과는 이번 협업을 계기로 저스피스재단과 함께 다양한 K-디저트 시리즈를 순차적으로 선보인다는 계획이다. 전통 간식인 호두과자를 현대적으로 재해석하고, 공익 캠페인과 결합해 국내외 소비자에게 알리겠다는 구상이다.

저스피스재단은 이번 세계유산위원회를 계기로 ‘HERITAGE IN PEACE’ 세계유산기금 캠페인도 추진한다. 세계유산 보호를 시민과 기업이 함께하는 문화로 확산하고, 세계유산기금의 의미를 알리기 위한 프로젝트다. 부창제과도 공식 파트너로 참여해 캠페인에 힘을 보탠다.

부창제과 관계자는 “대한민국에서 처음 열리는 유네스코 세계유산위원회에 공식 파트너로 참여하게 돼 뜻깊다”며 “세계 각국 대표단에게 한국의 디저트 문화와 K-푸드의 경쟁력을 알리고, 저스피스재단과 함께 세계유산 보호의 가치도 전하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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