경찰, ‘여고생 살해’ 장윤기 친부 소환…증거인멸·수사 유착 의혹 조사

여고생 살해범 장윤기(23) 사건을 수사 중인 경찰이 현직 경찰관인 장윤기 아버지를 소환해 조사하고 있다.

‘광주 여고생 살해범’ 장윤기. 뉴스1

8일 광주광산서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀에 따르면 수사팀은 이날 오후 장윤기의 아버지이자 현직 경찰관인 장 모 경감을 불러 조사 중인 것으로 전해졌다.

조사는 광주경찰청 소속 외청에서 이뤄지며, 수사팀은 장 경감을 상대로 리얼돌을 폐기한 경위와 사건 초기 광산경찰서 수사팀과 여러 차례 통화한 이유 등을 확인하고 있다.

경찰은 장윤기가 범행 전후 이용한 스포츠유틸리티차(SUV) 조수석에 있던 케이블타이를 가져간 경위 등을 비롯해 당시 상황에 대해서 조사할 예정인 것으로 파악됐다.

장 경감이 가져간 케이블타이는 길이 약 50cm의 공업용 케이블타이인 것도 확인됐다.

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 구속기소된 장윤기는 전날 광주지법에 반성문을 제출했다.

반성문을 낸 것은 기소 이후 처음이다. 장윤기는 경찰 수사를 받는 동안 단 한 차례도 반성문을 제출하지 않았다.

반성문은 경찰의 증거인멸 및 유착 의혹 등이 잇따라 제기돼 검경의 수사가 동시에 이뤄지는 가운데 제출됐다.

경찰 관계자는 “장윤기 아버지를 포함해 추가 입건자가 있는지는 수사 중인 사항이라 공개할 수 없다”며 “제기된 의혹 전반에 대해 사실관계를 철저히 규명하겠다”고 했다.

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